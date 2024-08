Gdje je zapelo s ulaznicama za Oasis? 'Velika je mogućnost da ih kupuju botovi, to je utrka!'

Preprodavači ulaznica često koriste automatizirani softver kako bi kupili više ulaznica za događaje nego što im je dopušteno, a zatim ih preprodaju po višim cijenama. Obožavatelji Oasisa također su prijavili probleme povezane s padom mrežne stranice dok su pokušavali rezervirati ulaznice u subotu.

Jake Moore, globalni savjetnik za kibernetičku sigurnost u softverskoj sigurnosnoj tvrtki Eset, rekao je da neke skupine imaju odgovarajući softver i znanje za manipulaciju internetskim stranicama za prodaju ulaznica, te da čak koriste botove kako bi "nahrupili i kupili veliki broj ulaznica odjednom."

Foto: Phil Noble

- Budući da je ovo sljedeća serija koncerata nakon velike potražnje za ulaznicama za koncerte Taylor Swift, držim da postoji velika mogućnost da se koriste botovi za brzo kupovanje ulaznica - kazao je.

Korisnici društvenih mreža pišu da su im računi na stranici Ticketmaster suspendirani jer su bili prepoznati kao botovi.

- Botovi oponašaju aktivnosti stvarnih korisnika i čak manipuliraju njihovom lokacijom koristeći dostupni softver poput VPN-a - rekao je Moore.

- To se uobičajeno suzbija softverom za otkrivanje botova, ali to često može dovesti do lažno pozitivnih rezultata kada se stvarni korisnici pogrešno identificiraju kao botovi - dodao je.

Foto: PAUL YEUNG/REUTERS

Stručnjak za spomenutu tematiku Adam Leon Smith iz BCS-a rekao je da je popularnost Oasisa "morala" dovesti do problema s mrežnim stranicama.

Leon Smith je rekao da je korištenje automatiziranih alata ili botova "najčešći način" zarađivanja na ulaznicama u 2024.

Na pitanje kako se internetske stranice mogu boriti protiv toga, odgovorio je: "Postoje tehnike za otkrivanje i zaustavljanje botova, ali postoje i tehnike za izbjegavanje otkrivanja. Kao i u mnogim područjima kibernetičke sigurnosti, postoji stalna utrka između napadača i branitelja, utrka u kojoj je AI podigao uloge."