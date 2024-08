Bend Oasis se ponovno okuplja? 'Noel i Liam su se pomirili, imat će velike koncerte u Britaniji!'

Britanski mediji javljaju kako će iduće godine bend Oasis nastupiti na Glastonburyju te na još nekoliko gaža u Londonu i Manchesteru. Mirror navodi da je moguće i da imaju čak 10 koncerata na Wembleyju, što bi 'prešišalo' osam koncerata Taylor Swift koje je imala na tom stadionu ovog ljeta.

Povratak tog popularnog britanskog benda na scenu znači jednu stvar - braća Liam i Noel Gallagher napokon su se pomirili? Njihovi napeti odnosi 'puknuli' su krajem kolovoza 2009. godine, kada je Noel otišao iz benda prije koncerta u Parizu. Bivši gitarist benda Paul 'Bonehead' Arhurs ostao je prijatelj s njime, ali i s Liamom te je navodno, zajedno s Liamovom zaručnicom, uspio nagovoriti braću da se pomire.

Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION

Pa iako još nema službene potvrde, britanski mediji navode da bi krajem tjedna Oasis mogao najaviti datume koncerata.

- Liam i Noel opet razgovaraju i bend će se sigurno ponovno okupiti! Prošlo je dosta vremena, ali stvari su opet na svom mjestu. Godinama je Liamova zaručnica Debbie pokušavala nagovoriti braću da se pomire. Paul je jedan od rijetkih koji su ostali prijatelji s obojicom i u zadnje vrijeme se i on trudio jako. Čini se da se napokon isplatilo - rekao je izvor, prenosi Mirror.

- Nastupi Oasisa bit će najveći događaji u Velikoj Britaniji iduće godine! - dodao je.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Sljedeće godine obilježit će se i 30. godišnjica drugog albuma Oasisa '(What's the Story) Morning Glory' na kojem se nalaze i hitovi kao što su 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger' i 'Some Might Say'.

Drugi izvor rekao je kako će Liamova i Noelova mama Peggy biti oduševljena.

- Uvijek ih je molila da se prestanu svađati i ostave to u prošlosti - rekao je.

Foto: ph diena fabio

Šuškanja o ponovnom okupljanju počela su prije godinu dana kada je Noel rekao da je otvoren za tu ideju ako mu se Liam obrati oko toga.

- Nikad ne reci nikad, ali to bi bile izvanredne okolnosti. Ne znači da se to nikada neće dogoditi - rekao je tada. Liam je u veljači na to poručio da se jesu čuli, odnosno da je njegov tim kontaktirao Liamovom tim.

- Stavili smo ponudu na stol, a on ju je odbio - poručio je tada.