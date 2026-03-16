ODNIO ČETIRI OSCARA

Gdje pogledati film 'Sinners'?

Gdje pogledati film 'Sinners'?
Foto: Warner Bros. - Proximity Media - Warner Bros. Discovery

Film Sinners (Grešnici), odnio je četiri Oscara na 98. dodjeli ove prestižne filmske nagrade. Među njima je i onaj za glavnu mušku ulogu. Evo gdje možete pogledati ovaj film

Iako nije osvojio Oscara za najbolji film, već je ta nagrada otišla filmu 'One Battle After Another', film 'Sinners' (Grešnici) je osvojio čak četiri nagrade, uključujući Oscara za najboljeg glumca za Michaela B. Jordana, koji je glumio dvostruke uloge braće blizanaca Smokea i Stacka. Film je imao rekordan broj nominacija, njih čak 16. 

O čemu se radi u filmu Sinners? 

Radnja filma smještena je u 1932. godinu, u srce delte Mississippija, u brutalno doba rasne segregacije. Priča prati identičnu braću blizance i veterane Prvog svjetskog rata, Elijaha "Smokea" i Eliasa "Stacka" Moorea, koje u maestralnoj dvostrukoj ulozi tumači Michael B. Jordan.

Sinners (2025)

Nakon sedam godina provedenih u Chicagu, gdje su radili za kriminalce, braća se vraćaju u svoj rodni grad s novcem ukradenim od mafije. Njihov plan je jednostavan: kupiti staru pilanu i pretvoriti je u "juke joint" - mjesto gdje će lokalna crnačka zajednica moći pronaći utočište, glazbu i slobodu.

Njihov san ubrzo se pretvara u noćnu moru. Otvaranje lokala privlači ne samo lokalno stanovništvo, već i drevno, nadnaravno zlo, utjelovljeno u vampirima. Glazba, posebno blues, igra ključnu ulogu, djelujući kao duhovna sila.

Gdje pogledati film Sinners (Grešnici)? 

Film 'Sinners' može se pogledati na platformi HBO Max. 

SINNERS (2025)
Foto: Warner Bros. - Proximity Media - Warner Bros. Discovery

Popis svih dobitnika Oscara 2026. pogledajte OVDJE

