Gdje su danas dječje zvijezde iz poznatih sitcoma? Malcolm se utrkuje, a Urkel više nije štreber

Svi se ponekad sjetimo starijih televizijskih serija koje nas vraćaju u 'neko bolje vrijeme'. Svakodnevno su se na programima vrtjele dramatične sapunice, krimi serije, ali i one većini omiljene, komične serije ili sitcomi. Njih su obilježili glavni glumci, većinom dječje zvijezde, od kojih većina danas vodi u potpunosti drugačije živote.

Serija 'Puna kuća' i tri preslatke sestre

Hit emisija 'Puna kuća' iz 1987. godine dugo se emitirala na našim televizijskim programima, a popularna je i danas. Prije nekoliko je godina izašao i 'spinoff' serije 'Punija kuća', koji je unatoč manjoj popularnosti od originala, super prošao kod publike. Seriju su obilježili svi glavni glumci, čije smo smiješne, dramatične i tužne trenutke imali priliku vidjeti na malim ekranima. Obožavateljima serije su u sjećanju ostale i tri sestre, D.J, Stephanie i Michelle Tanner, čiji je zamršeni odnos bio jedna od glavnih priča serije.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Najstariju sestru D.J glumila je Candace Cameron (47). Nakon što se proslavila ulogom u seriji uzela je pauzu od glume kako bi se fokusirala na svoju obitelj. Vjenčala se 1996. godine za Valeria Burea, nekadašnjeg NHL igrača, s kojim je dobila troje djece, a s kojim je i danas u braku. Nekoliko godina nakon vjenčanja vratila se na male ekrane. Prvo je gostovala u emisiji 'I love the '80s', u kojoj se pojavila početkom 2000-ih godina, glumila je u nekoliko Hallmark filmova, sudjelovala je u 'Plesu sa zvijezdama'... Jedna od njenih posljednjih uloga bila je u 'Punijoj kući' u kojoj se vratila u ulogu DJ.

Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL

Uz nju je veliku ulogu imala i Jodie Sweetin (41), koja je glumila srednje dijete, Stephanie. Kada je krenula snimati seriju imala je samo pet godina. Svi su ju zapamtili kao slatku plavu djevojčicu, ali njena priča zapravo je bila jako teška. Slava koju je stekla serijom joj je teško pala pa je tako po završetku snimanja postala ovisna o alkoholu. Imala je samo 14 godina.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Idućih 15 godina borila se s ovisnošću o alkoholu i drogama, o čemu je progovorila u svojim memoarima 'unSweetined: A memoir'. Sreće nije imala ni u ljubavi. Tri puta se razvela, a ove se godine po četvrti put udala. Ima i dvoje djece. Nije se toliko bavila glumom nakon 'Pune kuće' sve dok nije izašao nastavak 'Punija kuća' gdje se vratila kao Stephanie.

Foto: Hutchins Photo / IPA

Njihovu najmlađu sestru Michelle glumile su blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen (37). Karijera im je započela kada su imale tek šest mjeseci. Nakon 'Pune kuće' pojavljivale su se u raznim filmovima poput 'Dan u New Yorku', 'Nezaboravno putovanje' i brojnim drugima.

Foto: YouTube screenshot

Pokrenule su i vlastitu produkcijsku kompaniju Dualstar. Iako se činilo da će se dugo baviti glumom, 2012. godine odlučile su maknuti se iz filmske industrije. Tada su počele voditi privatan život i malo se znalo o njima. Uz glumu su se bavile i modom pa su osnovale nekoliko modnih linija, a danas se bave isključivo time.

Foto: zz/Elaine Wells/starmaxinc.com

Glumili su braću, a onda se maknuli iz industrije

Serija 'Malcolm u sredini' jedan je od najpoznatijih sitcoma ikad. Radnja prati obitelj Jetson, problematičan odnos četvero braće i njihovih roditelja i brojne smicalice. U ovoj seriji također smo upoznali dječje zvijezde koje su kasnije gotovo pa nestale iz javnosti.

Glavnog lika, Malcolma, glumio je Frankie Muniz (37). Ta uloga ga je proslavila diljem svijeta te je postao jednim od najpoznatijih dječjih glumaca.

Foto: YouTube

Međutim, nedugo nakon završetka serije, Muniz se povukao iz glume te se počeo baviti vožnjom trkaćih automobila. Frankie je otkrio kako ga je pauza od glume u to vrijeme spasila od 'prokletstva' dječjih zvijezda u Hollywoodu, koje je, prema njemu, snašlo nekoliko takvih gumaca. Kada je 2006. uzeo pauzu od glume, počeo je voziti trkaće automobile te se natjecao u 'Formula BMW' prvenstvu u Americi. Nakon toga je počeo voziti u 'ChampCar Atlantic' prvenstvu, a utrkama se bavi i danas. Uz utrke, Frankieju su prioritet njegova supruga i dijete.

Foto: Instagram/Frankie Muniz/Nascar

Starijeg brata Reesea glumio je Justin Berfield (37), koji se nakon ove serije počeo baviti produciranjem filmova. Odglumio je još jednu ulogu u svojoj seriji 'Sons of Tucson', a onda se povukao iz Hollywooda.

Foto: YouTube

Danas živi potpuno drugačijim životom. U opisu na Instagramu još mu uvijek piše da je glumac, ali se od Hollywooda davno maknuo. Sada je obiteljski čovjek, a najčešće objavljuje fotografije sa svojom kćeri.

Najmlađeg brata Deweyja igrao je Erik Per Sullivan (32). Nakon što je stekao slavu u seriji 'Malcolm u sredini', glumio je nekoliko manjih uloga, a onda se u potpunosti povukao iz javnosti.

Jednom prilikom je Frankie progovorio o njemu i otkrio s čim se Erik danas bavi.

- Da budem iskren, ne znam gdje je ni šta radi. Mrzim to reći jer sam razgovarao s njim nekoliko puta otkako je show završio. Puno sam razgovarao s njegovim roditeljima. Dok sam bio u bendu, svirali smo u gradu u kojem on živi i njegovi roditelji su dolazili na nastup, ali nažalost on nije mogao doći. Oni kažu da je on 'posvuda, radi puno različitih stvari'. Ono što znam jeste da su neki glumci jednostavno morali glumiti dok su bili klinci, a onda su željeli iskusiti druge stvari i na neki način živjeti normalnijim životom izvan svjetla reflektor - rekao je glumac.

Na Instagramu je 2021. objavljeno nekoliko njegovih novijih fotki, koje su pokazale kako glumac izgleda nakon što je odrastao, ali ne zna se kada su točno nastale fotografije.

Omiljeni štreber danas oduševljava izgledom

Glumac Jaleel Ahmad White (46) proslavio se svojom ulogom Stevea Urkela u seriji 'Pod istim krovom'. Oni malo stariji pamte njegovu rečenicu: 'Did I do that?', koju je njegov lik neprestano govorio u epizodama. Serija se snimala od 1989. godine do 1998. godine.

Foto: YouTube/Screenshot

Nakon što se proslavio ulogom štrebera je nastavio glumiti, ali nije bio ni približno uspješan. Pojavio se u serijama kao što su 'Princ iz Bel Aira' i 'Charlie & Co.'. Danas Jaleel izgleda potpuno drugačije. Posvetio se teretani i košarci, a svakodnevno oduševljava svojim mišićavim tijelom