Maja Šuput najavila novu pjesmu: Je li ovo poruka Šimi?

Maja Šuput (46) na svom je Instagram profilu objavila kratki, ali provokativni video kojim najavljuje svoju novu pjesmu.

'Jeste li spremni za HIT ljeta????? NEDOVOLJNO LIJEP coming soon' napisala je Maja u objavi, a svima je za oko zapeo naziv nove pjesme.

Brojni obožavatelji se pitaju jesu li stihovi posvećeni njezinom bivšem partneru, Šimi Elezu, s kojim je prekinula vezu prije manje od mjesec dana.

Maja je objavila isječak iz novog spota u kojem se pojavljuje u visokim srebrnim čizmama s potpisom brenda Balenciaga. Na sebi ima i srebrni top uz crno-srebrne kromirane stiletto nokte.

Podsjetimo, Maja je nedavno objavila vijest o prekidu veze s bivšim Gospodinom Savršenim izjavom kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj'.

Maja i Šime surađivali su na spotu za njenu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', nakon čega su često provodili vrijeme zajedno.