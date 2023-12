Gdje su danas glumci iz kultnog 'Umri muški'? Bruce je odustao od glume zbog demencije...

Akcijski film 'Umri muški', kao i njegovi nastavci, neočekivano je postao božićni klasik. Radnja se vrti oko njujorškog policajca čiju suprugu otima grupa terorista. On ju pokušava osloboditi. Film se temelji na romanu iz 1979. godine 'Nothing Lasts Forever', autora Rodericka Thorpa. Posljednjih se godina film prikazuje na Badnjak, a isto će biti i ove godine.

'Umri muški' i njegov drugi nastavak će gledatelji moći pratiti na programu Doma TV. Film je izašao 1988. godine, a većina glavnih glumaca nastavila se baviti glumom.

Bruce Willis

Glavni glumac u 'Umri muški' je Bruce Willis, koji je utjelovio lik njujorškog policajca Johna McClanea. Ovaj ga je film i proslavio te se tada počeo još ozbiljnije baviti glumom. Glumio je i u nastavcima franšize.

Foto: Imdb

Nakon 'Umri muški' glumio je u klasicima kao što su 'Šesto čulo', 'Peti element', 'Pakleni šund', 'Ubojica mekog srca' i brojnim drugima. Pojavio se i u nekoliko epizoda popularnog sitcoma 'Prijatelji'.

Bruce s 1987. godine vjenčao za glumicu Demi Moore. Zajedno imaju tri kćeri, Rumer, Scout i Tallulah. Demi i Bruce razveli su se 2000. godine. Devet godina kasnije se vjenčao za Emmu Hemming, s kojom ima dvije kćeri - Mabel Ray i Evelyn Penn.

Foto: Instagram

Prošle godine je glumcu dijagnosticirana afazija, poremećaj govora, u ožujku. U veljači ove godine mu je dijagnosticirana i frontotemporalna demencija. Zbog bolesti je odustao od glume, a danas svoje vrijeme provodi uz obitelj. Nedavno je jedan izvor blizak obitelji progovorio o glumčevom stanju za Daily Mail.

- Bruce ima dobrih i loših dana, ali u posljednja dva mjeseca bilo je puno više loših nego dobrih - rekao je. O Bruceovom stanju progovorio je i njegov prijatelj Glenn Cordon Caron, koji ga je posjetio.

- Mislim da on samo prvih par minuta našeg razgovora zna tko sam. Ne priča više, nekad je strastveno čitao, sada je od toga odustao. Sve te vještine mu više nisu dostupne. Kad ste s njime, znate da je to Bruce i zahvalni ste što je tu, ali u njemu više nema radosti življena - rekao je.

Foto: Imdb

Alan Rickman

Glumac Alan Rickman je u 'Umri muški' glumio zlikovca Hansa Gubera, vođu terorističke grupe. Prije 'Umri muški' je bio nominiran za Tonyja za film 'Les Liaisons Dangereuses'. Nakon akcijskog filma je dobio uloge u filmovima 'Quigley Down Under', 'Robin Hood: Prince of Thieves', 'Sense and Sensibility', 'Dogma' i drugima. Jedna od njegovih najprepoznatljivijih uloga bila je ona u osam nastavaka filma 'Harry Potter'.

Foto: Imdb

Tijekom svoje karijere je bio nominiran i osvojio je brojne nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus.

Rickman se 2012. godine vjenčao s Rimom Horton, s kojom je prije toga bio u vezi više od 50 godina. Glumac je 2016. godine preminuo nakon borbe s rakom gušterače.

Foto: IMDB/screenshot

Bonnie Bedelia

Bonnie Bedelia, tetka slavne braće Culkin, glumom se bavila i prije 'Umri muški', u kojem je utjelovila Holly Gennaro McClane. Nakon hit akcijskog filma se nastavila baviti glumom, a i danas ju možemo gledati u brojnim filmovima.

Foto: Imdb

Neke uloge po kojima je poznata su u filmovima 'Presumed Innocent', 'Needful Things' te 'The Noel Diary' iz 2022. godine. Glumila je i u brojnim serijama, kao što su 'The Division', 'Parenthood' i 'Panic'.

Bonnie je od 1995. godine u braku s američkim glumcem Michaelom McRaeom.

Reginald VelJohnson

Glumac Reginald VelJohnson je u 'Umri muški' utjelovio lik Ala Powella. Prije nego što se pojavio u akcijskom filmu, imao je uloge u filmovima 'Ghostbusters' i 'Crocodile Dundee'. Ulogu u 'Umri muški' i drugom nastavku filma je dobio nakon što je glumac Gene Hackman, koji je originalno trebao glumiti Ala, odustao od uloge iz nepoznatih razloga.

Foto: Imdb

Kasnije se Reginald pojavio u filmou 'Turner i Hooch', a prepoznatljiv je po svojoj ulozi Carla Winslowa u seriji 'Family Matters'.

Clarence Gilyard Jr.

Prije nego što je glumio hakera Thea u 'Umri muški', Clarence je glumio u seriji 'CHIPs', a prvi film u kojem se pojavio bio je 'Top Gun'. Nakon 'Umri muški' je dobio ulogu u seriji 'Matlock', a onda i u 'Walker, Texas Ranger'. Nakon 'Walkera' se vratio u školu. Glumac je postao magistar likovnih umjetnosti.

Foto: Imdb

Nastavio je i s glumom, ali se u isto vrijeme zaposlio kao profesor na Sveučilištu u Nevadi.

Glumac je preminuo u studenom 2022. godine u 67. godini.