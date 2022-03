Rodio se u Njemačkoj, proslavio u klasiku 'Umri muški', a danas fanovi brinu za njegovo zdravlje

Zvijezda akcijskih filmova, Bruce Willis na današnji dan, 19. ožujka 2022. godine slavi svoj 67. rođendan. Nedavno je prodao svoju imovinu u New Yorku kako bi proveo više vremena sa suprugom Emmom Hemming Willis (43) i obitelji u Los Angelesu. Vjerujemo kako će ovaj veliki dan također provesti u krugu najmilijih.

Istovremeno, Bruce je u vrlo je dobrim odnosima s bivšom ženom Demi Moore (59). Holivudski par iz braka ima tri kćeri; Rumer (32), Scout (29) i Tallulah (26).

Bruce i Demi upoznali su se 1987. na premijeri filma 'Zasjeda', a iste godine su se i vjenčali. Za vrijeme braka oboje su na poslovnom planu procvjetali i bili jedni od najpoželjnijih i najplaćenijih glumaca u industriji. Rastanak su javnosti obznanili 1998., a finalizirali ga 2000.

Borba s gubitkom pamćenja

Iako akcijskom glumcu službeno nije dijagnosticirana bolest gubitka pamćenja, posljednjih se godina bori s mnogo problema koji upućuju na to. Bruce je prošle godine izazvao mnogo kontroverzi nakon što je bio viđen kako ne nosi masku u zatvorenom prostoru kada je to bilo obavezno. Ubrzo nakon toga se ispričao i rekao kako je to bila pogreška u prosudbi.

- Dok je snimao film Glass, zaposlenici su morali mnogo scena rezati i uređivati jer Bruce jednostavno nije mogao zapamtiti određene dijelove teksta. U većini scena ima kapuljaču da sakrije slušalicu u uhu dok mu je netko govorio tekst. Na setu se nije htio smijati, a uvijek ga je pratio pomoćnik dok je šetao po setu - rekao je izvor za OK Magazin.

Filmska karijera

Karijeru je započeo na off-Broadway pozornici 1970-ih. Slavu je stekao 1985. godine s glavnom ulogom u komedijsko-dramskoj seriji 'Moonlighting' i od tada se pojavio u nešto više od 70 filmova. Široko priznanje, kao jedan od najboljih akcijskih junaka, stekao je nakon utjelovljenja lika Johna McClanea u franšizi Umri muški.

Ostale poznate uloge uključuju filmove: Posljednji izviđač, Pulp Fiction, 12 majmuna, Posljednji čovjek koji stoji, Peti element, Armagedon, Šesto čulo, Hartov rat, Suze sunca, Talac, Lucky Number Slevin, Surogati, Moonrise Kingdom, Rock the Kasbah, Motherless Brooklyn i mnoge druge.

Zanimljivo je da se akcijski glumac okušao i u pjevačkim vodama. Kao pjevač, Willis je 1987. godine objavio svoj debitantski album 'The Return of Bruno'. Ubrzo su uslijedila još dva albuma 1989. i 2001. godine. Uz to, debitirao je na Broadwayu u scenskoj adaptaciji Miseryja 2015. godine.