Dok gledatelji nestrpljivo iščekuju veliko finale druge sezone 'Braka na prvu', prisjetili smo se 'veterana' emisije, čije se sudbine, čak i nakon završetka showa, i dalje prate sa zanimanjem.

Goga (38) i Adam Kromer (34) ljetos su izrekli sudbonosno 'da' na plaži, što je bila njihova zajednička želja. Iz Zagreba su se preselili u Zadar, kako bi bili što bliže Goginom 16-godišnjem sinu iz prvog braka, koji ondje živi s ocem. Zajedno imaju jednogodišnjeg sina Noela, a uskoro mu stiže i mlađi brat.

Podsjećamo, Adama su u showu eksperti spojili sa Zagrepčankom Nikolinom Tutić (31), koja je od početka prema njemu bila hladna i naglašavala je kako između njih nikada neće biti ništa više od prijateljstva. Kada je odlučila 'okrenuti ploču' i posvetiti mu se, tada je on zahladio. U posljednjoj epizodi Adam je priznao kako je u vezi s Gogom, koja je bila u 'braku' s Dejanom Vukobratovićem (39).

Kandidatkinju Nadiju Amić (30) eksperti su spojili s Lukom Budakom (31). Iako su na dan finalne odluke rekli kako žele pokušati izvan showa, nije im uspjelo zbog različitog načina života kojeg vode. Luka je nakon nje pronašao sreću sa stručnjakinjom iz showa i spisateljicom Ingrid Divković (36).

Međutim, nakon godinu dana veze njihovoj je sreći došao kraj. Na društvenim mrežama su objavili vijest o prekidu, a Ingrid sada ima novog dečka.

- Drago mi je i sretan sam što je u vezi, što je našla sreću. Jedina stvar koju joj zamjeram je to što se slikala na isti način na koji smo se i mi slikali i znam da ih je slikala ista osoba - ispričao je Luka za za RTL.hr.

Odnos najstarijeg para prve sezone 'Braka na prvu', Gordane Gašparić Vrbljanin (63) i Milana Tokića (65), s vremenom prerastao u duboko poštovanje, prijateljstvo i ljubav koja i dalje traje. Zajedno idu na putovanja, u kino i šetnje parkom, piše RTL.hr.

- To poštovanje, to prijateljstvo, ta bliskost, zar to nije ljubav? Spremamo se upisati tečaj plesa, kao što smo rekli u emisiji da ćemo napraviti. Milan ima ritma, Milan je divan, podatan je i tako da ovoga mislim da ćemo se još više družiti i još više zbližiti - ispričala je Gordana.

Profesorica Lidija Stević (39) u emisiji je bila u lošim odnosima s partnerom Alenom, no za RTL je otkrila kako joj je show ipak donio nešto lijepo - prijateljstvo s kandidatkinjom Nadijom.