Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' polako se bliži završnici. Tijekom proteklih tjedana tri para odustala su od svojih brakova tako da je na posljednjoj zajedničkoj večeri bilo dosta praznih stolaca.

Sanela i Edin novi su par u eksperimentu. 'Nadam da će sad biti pozitivnije reakcije kad im se sve sleglo', rekla je Sanela, a Edin je i dalje oduševljen što se super slažu.

- Koliko živimo skupa, još nijednom nisam vidio da je bila nervozna - rekao je Edin i dodao kako mu se sviđa koliko je opuštena s njime.

- Čeka nas dugi dan, kad nas vide, bit će pobune - poručio je Edin. Jako ih je zanimalo kako će ostali parovi reagirati kad ih vide zajedno.

- Bolje da ti to lagano i večeras središ jer ako ja krenem vikati, otići ću s večere. Onako demonstrativno - rekla je Sanela, no Edina je više zanimalo kako će to sve izgledati poslije showa. 'Ovo je sve zanimljivo, sjajno, bajno, krasno, no treba dalje živjeti i nastaviti ovakav tempo i ovakav život i u stvarnosti. To mi je bitno i to mi je cilj', rekao je Edin.

- Ima dosta kandidata koji me mogu izbaciti iz takta, ali neću se dati - pojadala se Sanela. Za razliku od njih, Kristijan i Ivona posvetili su se fizičkoj pripremi i izgledu uoči večere.

- Da ja nisam uzela stvari u svoje ruke, on se sigurno ne bi sam. Niti o bradi, niti frizuri - poručila je ona.

- Sretan sam što sam doživio novo iskustvo, ali nesretan sam jer sam iznevjerio samog sebe - tajanstveno je rekao Kristijan.

- Smatram da Kiki previše kuka, ja ne vidim neki pomak, niti neko iskupljenje - rekla je Ivona.

Kad su stigli na večeru, parovi su bili prilično iznenađeni.

- Drže se za ruku, nasmijani, veseli, totalno su drugačiji nego što su bili prije i mislim da je baš super što su zajedno. Osvježili su atmosferu čim su došli - komentirao je Kiki, a potom su se srdačno pozdravili sa svima.

- Najrealnije je bilo da oni dođu, jer nema tko drugi. Grle, se ljube se, neka - rekao je ogorčeni Mislav.

- Vidi se da se baš vole, bilo ih je lijepo vidjeti - rekla je Goga, no Sanela je komentirala kako je okrenula očima kad ih je ugledala, što je ona i očekivala.

Tijekom večere pričali su ostalima kako sad žive u stanu u kojem su bili Kristina i Cigla, no Mislav nije bio dobro raspoložen, objašnjavajući kako ne može uvijek podizati atmosferu te dodao kako Sanela nikad nije bila tako nasmijana kad je bila s Jasminom.

- Sanela je pod utjecajem muškaraca i uopće nema svoje ja -, bila je oštra Goga. Razgovor za stolom nije baš tekao glatko i činilo se kao da svi jedva čekaju da večera završi. Razgovarali su o tome kako im je proletjelo vrijeme u showu, a Edin je opet naglasio kako se sad Sanela i on puno smiju.

- Izgledaju mi stvarno sretno i kao da su se stvarno zaljubili i da ne glume apsolutno ništa - rekla je Ivona, no Mislav nije mislio tako:

- Nitko nije kakav je u stvarnosti, apsolutno nitko, svi glumataju. Baš je dobra prevara to bila, cijeli stol ste izvarali, strašno - nastavio je, a Sanela je smatrala da je on nema pravo prozivati.

- Ne optužujem nikoga ako je to ljubav, neka se vole, hvala Bogu, ali smrdi mi to - komentirao je Mislav, a stručnjaci smatraju kako reagira tako zato što je prijatelj s Jasminom te da je dobro da se vidi i njegova druga strana jer nitko ne može uvijek biti dobro raspoložen.

Goga i Sanela odvojile su se od ostalih kako bi popričale, a Goga joj je ponovila da joj je zamjerila što joj nije ništa ranije rekla, no ona se pravdala kako nije smjela pričati o tome. 'Ja bih to odmah rekla! To bi se vidjelo po meni. Ili je dobra glumica, ne znam', nastavila je Goga.

- Ako je to interesira da bi mogla više tračati, neka joj, dat ću joj materijala jer ljubav nije nešto što se treba kriti. Ja se nemam čega sramiti - rekla je Sanela i nastavila pričati o dopisivanju s Edinom dok Gogi nije bilo jasno zašto je onda na sljedećoj ceremoniji napisala da ostaje.

Mislav je rekao Edinu kako im zamjera što nisu pričekali da show završi pa da budu zajedno:

- Napišeš 'odlazim' i gotovo, nađete se vani i dobro. Sramotno je da su to tako napravili. Ekipa se dotaknula i Erne i svi su se složili kako nije dobro reagirala jer je od početka pričala da ne želi ništa s Edinom. Na kraju su svi za stolom uvjeravali Mislava kako je dobro što su ovako napravili, no on se i dalje nije slagao s tim te je govorio kako bi mu bilo užasno na Jasminovu mjestu.

Stručnjaci su tvrdili da nitko nije u pravu i da su svi u pravu, ali gledaju s različitih stajališta. No ako se govori iz pozicije eksperimenta, onda je Mislav u pravu jer njemu zapravo smeta što su se oni prepoznali na početku i tajili to.

- Ma nemoj me j**at, rade budale od nas, ona mu je bila ljubavnica u showu, kako je to normalno - rekao je ostalim kandidatima Mislav.