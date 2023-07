Gdje su danas ljepotice: Malina ljubi misterioznog Stipu, a Tina Katanić je proputovala svijet

Malina Grahek i Tina Katanić nekada su punile medijske stupce kao i evente svojom pojavom. Danas su daleko od svjetla reflektora i žive povučenim životom. Misica Aleksandra Grdić iz nekadašnjeg života ostala je u kontaktu tek s nekolicinom ljudi. Među tim rijetkima, ispričala je proljetos, je njena kolegica, također nekadašnja manekenka Jelena Orešković. Potpuno drukčiji život nego li te 2009. kada je s Aleksandrom bila među najatraktivnijim protagonisticama spota relativno nepoznatog pjevača Josipa Ivančića, koji ih je angažirao da mu za pjesmu paradiraju u izazovnom donjem rublju, živi i Malina Grahek, nekadašnja manekenka, koja je u jednom trenutku bila i gospođa Šelendić.

Foto: Antonio Bronic/PIXSELL

Suprug s kojim je bila u kratkom braku i u kojem je dobila sina bio joj je Josip Šelendić, pripadnik zlatne mladeži, koji se kasnije prometnuo u uspješnog poduzetnika koji je s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Bandićem sklapao poslove kao od šale. Šelendići su bili gazde noćnog kluba i restorana u koji su rado zalazile manekenke i njihove prijateljice, kao i zlatni dečki željni provoda uz muzikaše i meso s grila. Pet godina trajala je njihova ljubavna priča, a zapravo je početak njihove veze bio javnosti veoma interesantan budući da su se za Josipa otimale Malina i njegova bivša, također manekenka Antea Kodžoman. Djevojke su se u jednom burnom noćnom izlasku i zakačile, službeno radi nekakve torbice, a neslužbeno i prema prepričavanju tada najbližih prijatelja trojca, baš radi Šelendića i teme tko mu je djevojka. Malinu je Josip odveo pred oltar na vjenčanju od dva milijuna kuna 2010.godine, a među uzvanicima našli su se i Milan Bandić i Stipe Mesić i još kojekakva političko-poduzetnička krema. Josipu su bile 32, a Malini 21 godina. Brak je puknuo nakon pet godina. Otada sama podiže sina. Radi u obiteljskom posmrtnom poduzeću. I sudeći prema pričama najbližih joj prijateljica - konačno je pronašla puno životno zadovoljstvo.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Obitelj kao oslonac

Isprva su joj najviše pomagali oko svakodnevnih izazova koje prolazi samohrana majka njezini roditelji i sestra. Obitelj joj je beskompromisni oslonac s kojima je dijelila najljepše i najteže trenutke. Svako detalj organizacije života podređivala je dječaku čijim se obvezama posvetila i podredila. Sa sinom vodi računa o školskim obvezama, pomaže mu oko sportskih rezultata, vozi i razvaža na aktivnosti, brine oko zdrave prehrane, aktivnog života. Sa sinom je češće putovala nego li s prijateljicama, koje su joj pružale utjehu i opuštanje od svakodnevice.

Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

A onda je prije nekoliko godine ponovno pronašla ljubav, misteriozni Stipe ušao je u njezin život i malo po malo osvojio njezino srce i simpatije njezine obitelji. Par uživa u jednostavnim životnim radostima, roštiljanje s prijateljima ili kućnim tuluma, putovanjima udvoje na skrivena i samozatajna mjesta, bijeg u vikendicu Malinih roditelja u Istri. Doima se kako je pronašla ljubav na kakvu je dugo čekala.

Foto: Privatni album

A ima li mjesta ljubavi u životu Tine Katanić?

Najpoznatija hrvatska loto djevojka kojoj ni manekenstvo ni modeling nisu nepoznati iščeznula je nakon što su joj 2015. trojica, tada mladića, objavili snimku na kojoj je u polusvjesnom stanju završila u intimnom trenutku s dvojicom.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prošla kalvariju zbog videa

Sedam godina trajala je njezina agonija dok je priča konačno dobila i sudski epilog. Bivši nogometaš nižerazrednog kluba Domagoj pravomoćno je osuđen zbog snimanja Tine, a ona se posvetila svom oporavku i novom poslu. Lani je za medije prvi puta progovorila o tome.

- Proputovala sam skoro cijeli svijet, otkrila sam strast za putovanjima. Radila sam svoj posao kao menadžer, edukator i mentor u jednoj firmi. Zanat sam ispekla na dragom, našem HRT-u i evo, sad to znanje prenosim nekim novim klincima. Lijepo mi je, educiram te mlade cure koje me gledaju kao neku stariju sestru i kad vidim da sam nekoj dala to samopouzdanje i da sam je naučila nekim stvarima za život i na neki način im malo promijenila živote, a to znam jer dobivam feedback od njih, to je to - ja sam svoju misiju napravila - ispričala je Katanić.

Osvrnula se i na najteže trenutke koje je prolazila zbog pornosnimke.

- Ljudi su pisali skandal! Nije se to dogodilo. Dogodilo se teško kriminalno djelo. Znači, djelo za koje se ide u zatvor i koje ljudi ne smiju raditi drugim ljudima. To meni ništa apsolutno ne znači da je netko u zatvoru. Ali znači moralno i kao primjer da se neke stvari u Hrvatskoj reguliraju zakonski i da ne može baš svatko raditi što ga je volja. Sudstvo je donijelo presudu, zatvorska kazna. I dobro, okej, život ide dalje. Nisam čak tražila nikakvu odštetu za sebe. Nisam išla, kako se kaže, inatiti. Meni je najbitnije sačuvati svoj mir - ispričala je Katanić.