Gdje su danas zvijezde serije 'Brooklyn Nine-Nine'? Evo što radi omiljena glumačka postava

Prošlo je pet godina otkako se serija "Brooklyn Nine-Nine" oprostila od gledatelja, a mnogi obožavatelji još uvijek nisu preboljeli kraj. Nakon osam nezaboravnih sezona prepunih smijeha, legendarnih pljačkaških izazova (heistova), dirljivih trenutaka i kaosa koji je vladao u 99. policijskoj postaji, gledatelji su se oprostili od Jakea, Amy, Rose i ostatka omiljene ekipe. No gdje su danas glumci koji su ih utjelovili?

Teško je zamisliti "Brooklyn 99" bez Andyja Samberga u ulozi Jakea Peralte, detektiva opsjednutog filmom "Umri muški", vječnog šaljivdžije i kaotičnog genijalca velikog srca.

Nakon završetka serije Andy nije usporio. Bio je producent i glavna zvijezda hvaljene romantične komedije "Palm Springs". Posudio je glas Johnnyju u animiranom filmu "Hotel Transylvania: Transformania", a nastavio je razvijati i nove projekte, uključujući znanstvenofantastičnu romantičnu komediju "2121".

Foto: Screenshot/YouTube.

Amy Santiago bila je oličenje organiziranosti, ambicije i perfekcionizma, a čini se da Melissa Fumero ni nakon serije nije odstupila od tog pobjedničkog ritma.

Nakon "Brooklyn 99" odmah je uskočila u novu humorističnu seriju "Blockbuster" na Netflixu. Osim toga, okušala se i u sinkronizaciji, te je posudila glas likovima u animiranim serijama "Velma" te "Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur". Prema objavama na društvenim mrežama, Melissa priprema i nekoliko novih projekata. Amy Santiago bila bi itekako ponosna.

Kapetan Holt nije bio samo autoritet u postaji, bio je njezino srce. Njegove suhoparne šale, britki humor i bezuvjetna ljubav prema corgiju Cheddaru učinili su ga jednim od najomiljenijih televizijskih likova posljednjih godina.

Nakon završetka serije Andre Braugher pridružio se glumačkoj postavi serije "Loot", gdje je glumio odvjetnika uz Mayu Rudolph, a pojavio se i u hvaljenoj seriji "The Good Fight".

Andre Braugher preminuo je 2023. u 61. godini života. Danas bi slavio 64. rođendan. Iza sebe je ostavio bogatu glumačku ostavštinu te lik kapetana Holta, jednog od najznačajnijih i najautentičnijih LGBTQ+ likova u televizijskoj povijesti.

Foto: Screenshot/YouTube.

Rosa Diaz bila je najopasnija članica ekipe, a Stephanie Beatriz nastavila je osvajati publiku i nakon završetka serije.

Oduševila je gledatelje kao Mirabel u Disneyjevom animiranom hitu "Encanto", gdje je, osim glume, pokazala i iznimne pjevačke sposobnosti. Mnogi nisu očekivali da Rosa zna pjevati, i to jako dobro.

Glumila je i u filmskoj adaptaciji mjuzikla "In the Heights", potvrdivši da se odlično snalazi i u glazbenim projektima. Pojavila se i u Netflixovoj seriji "A Man on the Inside" uz Teda Dansona.

Gina Linetti ostala je jednako osebujna i izvan ekrana. Chelsea Peretti nastavila je graditi karijeru kroz stand-up nastupe, pisanje i sinkronizaciju animiranih filmova kao što je "Sing 2". Više vremena posvetila je i svom podcastu "Call Chelsea Peretti", koji vodi još od 2012. godine.

Foto: Screenshot/YouTube.

Terry voli jogurt, a publika voli Terryja.

Od završetka serije Terry Crews gotovo je neprestano prisutan na malim ekranima. Kao voditelj emisije "America's Got Talent" donio je prepoznatljivu energiju i entuzijazam, a glas je posudio i likovima u animiranoj seriji "Craig of the Creek".

Osim glume i televizijskog voditeljstva, Terry je aktivan zagovornik mentalnog zdravlja i tjelesne aktivnosti te autor bestselera "Tough: My Journey to True Power", u kojem otvoreno govori o vlastitim životnim izazovima.

Charles Boyle bio je Jakeov najvjerniji prijatelj i najveći gurman među detektivima.

Joe Lo Truglio nakon serije iznenadio je publiku u psihološkom trileru "Outpost", a pokazao je sasvim drukčiju glumačku stranu. Ipak, nije potpuno napustio komediju pa se i dalje pojavljuje u humorističnim i nezavisnim filmskim projektima.

Publika ga je mogla vidjeti i u Netflixovom filmu "Hot Frosty", gdje je ponovno glumio policajca, ovoga puta uz kolegu iz "Brooklyn 99", Craiga Robinsona.

Foto: Screenshot/YouTube.

Norm Scully i dalje ostaje sinonim za opuštenost, hranu i bezbrižnost. Joel McKinnon Miller nakon završetka serije drži se podalje od velikih produkcija, ali povremeno se pojavljuje u televizijskim ulogama. Na društvenim mrežama otkrio je kako je sudjelovao u kazališnoj produkciji "A Christmas Carol", a obožavatelji nisu propustili primijetiti ni njegovu ljubav prema američkom nogometu.

Fanovi vole zamišljati da Scully negdje i dalje neumorno skuplja punjena jaja i grickalice.

Michael Hitchcock, druga polovica najkaotičnijeg policijskog dvojca, danas vodi znatno mirniji život. Dirk Blocker nakon završetka serije nije prihvatio veće glumačke projekte, već se posvetio privatnom životu. Nadamo se samo da se pritom nije približio razinama kaosa po kojima je Hitchcock bio poznat.

Kevin Cozner, britki i uvijek odmjereni suprug kapetana Holta, bio je jedan od omiljenih sporednih likova serije.

Marc Evan Jackson nastavio je uspješnu televizijsku karijeru nastupima u serijama poput "The Good Place" i "Reno 911!". Bio je i voditelj podcasta "The Good Place: The Podcast", gdje je ponovno pokazao svoj prepoznatljiv humor i šarm.

Foto: Screenshot/YouTube.

Doug Judy, poznatiji kao "Pontiac Bandit", od kriminalca je postao Jakeov najbolji prijatelj, a Craig Robinson ostao je jedan od najprepoznatljivijih komičara današnjice.

Nakon Brooklyn Nine-Nine predvodio je humorističnu seriju "Killing It", koja uspješno spaja njegov prepoznatljiv humor s emotivnim trenucima. Osim toga, nastavio je glumiti u brojnim filmovima i televizijskim projektima, potvrđujući da je i dalje jedno od omiljenih lica američke komedije.