Generacija X dobila je najbolje i najgore što su Jugoslavija i rana Hrvatska imale za ponuditi

Filmski snimatelj Vanja Černjul jedan je od najboljih direktora fotografije u globalnoj filmskoj industriji. Diplomirao je snimanje na zagrebačkoj ADU, prve snimateljske radove napravio na dokumentarcima i kao ratni reporter u Hrvatskoj. U New Yorku, gdje živi od sredine devedesetih, nastavio je obrazovanje i potom nanizao uspjehe. Televizijsku karijeru započeo je snimanjem pilota za seriju “Ružna Betty”, nakon čega su mu se počele otvarati prilike na američkoj televiziji (“Televizijska posla”, “Sestra Jackie”, “Bored to Death”, “Narančasta je nova crna”). Dvaput je nominiran za nagradu Emmy, a za rad na epizodi serije “Marco Polo” dobio je nagradu Društva američkih snimatelja. Kao član Američke filmske akademije i Američke TV akademije jedan je od najupućenijih profesionalnih gledatelja relevantne američke produkcije. Naravno, izuzetno je tražena njegova ruka i na domaćem filmu, na kojemu rado surađuje, kad mu prilike u matičnom poslu to dopuštaju. Takvu je priliku iskoristio i za dugometražni filmski debi “Baci se na pod” Nine Violić, što je povod našem online razgovoru.