George Clooney iskreno o svojoj supruzi: 'Bolje da ja kuham, jer ona bi nas mogla sve ubiti...'

Holivudski glumac George Clooney (62) našalio se na račun kuhanja svoje supruge, piše Page Six.

'Ubit će cijelu obitelj'

- Moja supruga je briljantna odvjetnica, jedna od najvećih svjetskih odvjetnica, no bolje da ja kuham jer postoji mogućnost da ćemo svi umrijeti - rekao je Clooney u intervjuu tijekom premijere Amazonovog filma filma 'The Boys in the Boat' u Los Angelesu.

Foto: MAY JAMES

Clooney je otkrio da će ovog Božića on pripremiti 'malu božićnu puricu', kao što je napravio i za Dan zahvalnosti.

Na premijeri su se pojavili u elegantnim odjevnim kombinacijama. Glumac je bio u crnom klasičnom odijelu ispod kojeg je nosio tamnoplavu košulju, a njegova supruga Versace žutu haljinu.

'Djeca ne znaju tko sam ja'

Clooney je prokomentirao kako njegova djeca nemaju pojma tko je on.

Foto: ALLISON DINNER/REUTERS

- Jedan od klinaca u školi rekao je našem sinu da sam slavan. Kasnije, moj sin me upitao: 'Tata, što je to slavan? - rekao je glumac.

Glumac i odvjetnica Amal vjenčali su se u rujnu 2014. godine. Zajedno imaju blizance, Elle i Alexander.