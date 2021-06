Maleni princ George (8) trebao bi postati kralj Velike Britanije nakon svoje prabake Elizabete II. (95), djeda Charlesa (72) i oca Williama (38), a već je prošle godine jedan kraljevski stručnjak tvrdio da je dječak svjestan toga da se razlikuje od brata i sestre.

Njegova mu obitelj to nije otkrivala do sedmog rođendana, a autor Robert Lacey u poglavlju svoje knjige 'Battle of Brothers' otkrio je kako su princ William i Kate Middleton (39) sinu prenijeli tu informaciju.

- William nije javno otkrio kako je i kad te vijesti prenio svom sinu. Možda će nam jednog dana George sam to ispričati. No vjeruje se da su otprilike oko njegovog sedmog rođendana, u ljeto 2020., njegovi roditelji odlučili detaljnije malom princu objasniti njegove buduće dužnosti - navodi Lacey i dodaje: - William kao otac pokušava svom sinu osigurati normalno djetinjstvo te omogućiti monarhiji da ide ukorak s modernim vremenima.

Prošle godine jedan kraljevski stručnjak rekao je da je George svjestan da se 'razlikuje' od svoje sestre i brata jer je često provodio vrijeme nasamo sa svojim djedom, princom Charlesom, i prabakom, kraljicom Elizabetom.