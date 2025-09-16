POMELA IH JE Georgina i Lauren busale se dekolteima, vidjela ih Salma pa im pokazala gdje im je mjesto

Ovih je dana u New Yorku trajala prava mala modna telenovela, a glavna tema nisu bile ni nagrade ni donacije, nego dekoltei. Sve je krenulo kad se Lauren Sánchez Bezos (55), supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa, pojavila na večeri Kering grupe u svijetloj haljini s dubokim dekolteom. Njezine bujne obline jedva su ostale na svom mjestu, a fotografi su imali pune ruke posla. Nije dugo trebalo da se pojavi i 'mlađa konkurencija', Georgina Rodríguez (31), zaručnica Cristiana Ronalda. Ona je za crveni tepih odabrala crnu haljinu koja je, pogađate, također slavila dekolte. I taman kad su se strasti smirile, na scenu stupa Salma Hayek (58). U crnoj Balenciagini haljini s izrezom i dozom meksičkog šarma izgledala je kao da je svima poručila: 'Drage moje, vidjela sam sve… i mogu ja i bolje.'