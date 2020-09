\u00a0

Sanremo 2020 \ud83c\udf39 SUPER TEAM!!!! \ud83d\udc4c FELICIDADES MI QUERIDA HERMANA @georginagio POR TU MARAVILLOSO DEBUT EN LA 70a EDICI\u00d3N DEL FESTIVAL DE SANREMO!! ORGULLOSOS DE TI \ud83d\udc90\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\u2764\ufe0f\ud83d\udc83#sanremo #georginarodriguez





A post shared by Ivana Rodr\u00edguez \ud83c\udf1e (@ivana_rh) on Feb 7, 2020 at 4:28am PST