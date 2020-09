- Pogledaj to stopalo. Previ\u0161e Photoshopa - napisao joj je jedan pratitelj, a drugi se slo\u017eio i dodao:\u00a0

<p>Zaručnica nogometaša <strong>Cristiana Ronalda</strong> (35), manekenka <strong>Georgina Rodriguez</strong> (26), na Instagramu se pohvalila modnim snimanjem. Zasigurno nije ni pomišljala na to da bi njeni pratitelji mogli gledati u nešto drugo osim u njene obline, ali nešto ih je drugo zaintrigiralo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Georgina redovito vježba</strong></p><p>Pozirala je u bikiniju, a vizažist ju je šminkao. Napisala je kako joj je to 'radni dan', ali najveću pozornost nisu ukrali ni dekolte ni preplanula put već njeno lijevo stopalo. Izgleda da se manekenka zaigrala prilikom uređivanja fotografije pa je izazvala polemiku kod svojih pratitelja pa nije shvatila da je izdužila stopalo i učinila ga ogromnim.</p><p>- Pogledaj to stopalo. Previše Photoshopa - napisao joj je jedan pratitelj, a drugi se složio i dodao: </p><p>- Sljedeći put manje uređivanja. </p><p>Unatoč tome što joj se potkrala greška, Georgina je zaradila i hrpu komplimenata na račun izgleda. </p><p>- Nitko ne može ostati imun na ovakvu sliku. Zgodna si, goriš - zaključili su. Fotografija je u manje od jednog dana dobila više od dva milijuna lajkova. </p><p> </p>