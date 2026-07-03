Georgina Rodriguez se oglasila nakon pobjede Portugala na SP

Zaručnica Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez, utakmicu Portugala i Hrvatske nije pratila na tribinama, već iz udobnosti vlastitog doma. Iako smo ju često viđali kako svog zaručnika bodri na stadionima, ovoga puta to nije bio slučaj, ali Georgina je objavila video putem Instagram storyja gdje je snimila sina ispred televizije u trenutku kad je bila prikazana portugalska reprezentacija u svlačionici.

Foto: screenshoot/Instagram

Na drugom videu snimila je svečano otvaranje utakmice Hrvatske i Portugala na velikom ekranu te je stavila emotikon portugalske zastave.

Foto: screenshoot/Instagram

Na taj način Georgina je pružila podršku portugalskoj reprezentaciji čak iako nije bila na stadionu u Torontu. Nakon što je momčad njenog dragog pobijedila i tako izbacila Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva, Georgina je podijelila na Instagram storyju i objavu jednog drugog profila gdje se vidi slika Ronalda uz naglasak na njegov rekordni učinak, a Georgina je dodala emotikone srca.

Foto: screenshoot/Instagram

- Najstariji igrač koji je zabio u nokaut fazi Svjetskog prvenstva - Cristiano Ronaldo - pisalo je na fotografiji.

Objave Georgine Rodriguez jasno slave Ronaldov rekord i portugalski prolazak dalje, a ona je pokazala da mu je najveća podrška čak i kad nije fizički prisutna na stadionu.