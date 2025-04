Georgina se prisjetila nastupa iz 2020.: Otplesala je senzualni tango i rastegnula se u špagu...

Partnerica nogometaša Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez prisjetila se na društvenim mrežama svog sudjelovanja na 70. Festivalu talijanske glazbe u Sanremu 2020. godine. Tada je senzualnim pokretima otplesala tango, a publika je bila impresionirana njezinim plesnim umijećem. Lijepa Georgina je u večeri promijenila čak tri haljine.

Posebnu pozornost mamila je u crnoj, šljokičastoj haljini koja joj je naglasila bujne atribute. Georgina je tada na pozornici plesala s nekoliko muškaraca, a kao dio koreografije, podignuli su je u zrak.

Sanremo, 70th Italian song festival 2020. Third evening. Georgina Rodriguez's Tango | Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram

Sanremo, 70th Italian song festival 2020. Third evening. Georgina Rodriguez's Tango | Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram

Sanremo, 70th Italian song festival 2020. Third evening. Georgina Rodriguez's Tango | Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram

Inače, Argentinka redovito trenira, a svoju dobru formu dokazala je izvedbom špage.

Sanremo, 70th Italian song festival 2020. Third evening. Georgina Rodriguez's Tango | Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram

Na kraju plesne točke Georgina je dobila veliki buket cvijeća, a u publici je bio i odabranik njezinog srca koji joj je čestitao. Par je večer zapečatio nježnim poljupcem.

Sanremo, 70th Italian song festival 2020. Third evening. Georgina Rodriguez and the Kiss with Cristiano Ronaldo | Foto: Maurizio D'Avanzo/Milestone Media/IPA/PIXSELL, Instagram

Par je zajedno od 2016. godine, a imaju dvoje biološke djece, Alana Martina i Bellu Esmeraldu, i troje koje im je rodila surogat-majka, Cristiana Ronalda Jr.-a te blizance Evu i Matea.