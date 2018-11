Gerard Butler ostao bez kuće: 'Požar guta sve pred sobom...'

Glumac Gerard Butler (48) na svom Twitter profilu objavio je potresnu ispovijest. Naime, njegova kuća uništena je u požaru koji se širi Kalifornijom. Glumac koji se proslavio u filmovima 'Den of Thieves' i '300' objavio je i fotografiju na kojoj se vide ostaci njegove vile. Gerard je zamolio svoje pratitelje da fokus stave na vatrogasce koji se neprestano bore s vatrom.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU