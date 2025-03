Gerard Depardieu u ponedjeljak ide na sud: Optužili su ga za seksualno uznemiravanje žena

Depardieua (76), koji je igrao u više od 200 filmova i televizijskih serija, dosad je dvadesetak žena optužilo za neprimjereno ponašanje, no ovo je prvi slučaj zbog kojeg mu se sudi. On je najistaknutija ličnost koja se suočila s optužbama u sklopu odgovora francuske kinematografije na pokret #MeToo.

Slučaj pred kaznenim sudom u Parizu tiče se optužbi za seksualno uznemiravanje tijekom snimanja filma Les Volets Verts" ("Zeleni kapci") redatelja Jeana Beckera 2021.

Anouk Grinberg, poznata glumica koja se također pojavljuje u filmu, podržala je dvije tužiteljice, 54-godišnju scensku radnicu i 34-godišnju pomoćnicu redatelja, koje tvrde da ih je Depardieu seksualno uznemiravao.

Grinberg je rekla da je Depardieu neprestano imao "prostačke komentare".

- Kad filmski producenti angažiraju Depardieua za film, znaju da zapošljavaju zlostavljača - rekla je za AFP.

Suđenje, koje je prvotno trebalo početi u listopadu, odgođeno je zbog glumčevog lošeg zdravlja.

Depardieuov odvjetnik Jeremie Assous je tada rekao da je glumcu ugrađena srčana premosnica te da pati od šećerne bolesti koja je pogoršana stresom zbog nadolazećeg suđenja.

Depardieua je u međuvremenu pregledao sudski vještak te utvrdio da je sposoban doći na suđenje.

Prema odvjetniku, Depardieuovo pojavljivanje pred sudom je ograničeno na šest sati dnevno te će uzimati stanke kada god mu "budu trebale".

Assous je kazao da glumac "u potpunosti poriče sve optužbe".

"Nikad, baš nikad"

Scenska radnica, jedna od dviju optužiteljica, u veljači je rekla da je tijekom snimanja trpjela Depardieuovo seksualno uznemiravanje i seksističke uvrede.

Za francuski istraživački portal Mediapart je rekla da je Depardieu glasno tražio ventilator za vrijeme snimanja jer mu se od vrućine "ne može ni dignuti".

Tvrdila je da se hvalio kako "ženama priuštiti orgazam, a da ih ne dotakne" te da ju je sat vremena kasnije Depardieu "brutalno zgrabio".

Dodala je da ju je glumac prikliještio "stavivši svoje noge" oko nje prije nego što ju je neprimjereno dirao po struku, trbuhu i grudima, nakon čega su ga odvukli tjelohranitelji.

Druga tužiteljica, pomoćnica redatelja, također tvrdi da ju je seksualno uznemiravao.

- Moja klijentica želi da se se suđenje odvije, no zabrinut sam kako će se obrana gospodina Depardieua ponašati prema tužiteljicama na saslušanju - rekao je odvjetnik Claude Vincet.

Dvadesetak žena optužilo Depardieua za nedolično ponašanje, no nekoliko postupaka je odbačeno zbog zastare.

Francuska glumica Charlotte Arnould bila je prva žena koja je podnijela kaznenu prijavu protiv Depardieua 2018.

Prošlog kolovoza ured pariškog tužitelja je zatražio suđenje zbog silovanja i seksualnog uznemiravanja, što su optužbe koje glumac opetovano poriče.

- Nikad, ali baš nikad nisam zlostavljao ženu - napisao je Depardieu u otvorenom pismu za konzervativni dnevni list Le Figaro.

Ovo nije prvi put da se slavan glumac našao u središtu skandala jer je već punio naslovnice zbog tučnjave, vožnje pod utjecajem alkohola i uriniranja usred zrakoplova.