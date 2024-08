Novo suđenje? Tužitelji zatražili da Gerard Depardieu ide na sud. Glumica tvrdi da ju je silovao

Pariški tužitelji zatražili su u četvrtak od istražnog suca da odobri da se filmska legenda Gerard Depardieu suoči sa suđenjem za navodno silovanje glumice, uoči drugog suđenja protiv njega koje bi se trebalo održati u listopadu.

Depardieu (75) je pod istragom od 2020. nakon što je glumica Charlotte Arnould rekla da ju je silovao i napao u dva navrata 2018. u njegovom domu u Parizu.

Iako je istraga prvotno odbačena 2019., Arnould se uspješno zalagala za njezino ponovno otvaranje sljedeće godine, a Depardieu je optužen u prosincu 2020.

PA/PIXSELL | Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

Nakon detaljne istrage o optužbama za silovanje i seksualni napad, sada će istražni sudac odlučiti hoće li se suočiti s njima. Odvjetnik koji zastupa Depardieua nije odgovorio na AFP-ov zahtjev za komentar.

Arnouldova odvjetnica Carine Durrieu-Diebolt rekla je da je potez "rezultat duge istrage koja je uspjela prikupiti dokaze koji potvrđuju riječi moje klijentice". Durrieu-Diebolt je dodala da je to bio "veliki korak naprijed ispunjen nadom" za Arnould, koja sada ima 28 godina.

Foto: Graham Hughes

Sama Arnould je na mreži X napisala da joj je "izuzetno laknulo i dirnula ju je" vijest da je zatraženo suđenje.

- Ovo mi daje nadu za ono što slijedi, iako sam izuzetno oprezna prije odluke suca - dodala je.

Depardieu, legenda francuske kinematografije već desetljećima, negirao je niz optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje posljednjih godina.

- Nikada, ali nikad, nisam zlostavljao ženu - napisao je u pismu objavljenom u konzervativnom dnevniku Le Figaro prošlog listopada u vezi s optužbama Arnould.

- Žena je došla u moj dom... ušla je u spavaću sobu svojom voljom. Danas kaže da je silovana - napisao je Depardieu.

Rome, tv broadcast "Dancing with the Stars" | Foto: Marco Provvisionato/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Predsjednik Emmanuel Macron neočekivano se uključio u raspravu u prosincu, rekavši da je Depardieu suočen s "progonom" i da bi i za njega trebala važiti pretpostavka nevinosti.

Glumac se u listopadu suočava sa suđenjem za navodne seksualne napade na dvije žene tijekom snimanja filma 2021. U siječnju je bivša pomoćnica produkcije podnijela kaznenu prijavu protiv Depardieua zbog navodnih seksualnih napada tijekom snimanja 2014. godine.

FILE PHOTO: Gerard Depardieu waves as he arrives during a red carpet event for the movie "Novecento- Atto Primo" at the 74th Venice Film Festival in Venice | Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ta je istraga zatvorena jer je navodni zločin prošao zastaru, zajedno s tužbom glumice Helene Darras za navodni seksualni napad 2007. godine.