Glazbenik i najistaknutiji hrvatski kantautor Zlatan Stipišić Gibonni (53) karijeru je osamdesetih godina prošlog stoljeća s bandom Osmi putnik, a priključio se i Divljim jagodama. Devedesetih kreće u solo karijeru, što se pokazalo više nego dobrim potezom, jer su uslijedile pjesme i albumi koji su ga proslavili i mnogo šire od Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ostao sam u Hrvatskoj zato što su me tu prepoznali ljudi moje sorte. Hrvatska je moja adresa iako imam i drugih adresa po svijetu na kojima sviram i koje me raduju, ali one nisu toliko brojne - rekao je.

Izvrsna prodaja albuma i prepune dvorane na koncertima, postali su konstanta njegove karijere. Posebno je zanimljivo kako je u tradicionalne dalmatinske napjeve donosio s elementima rocka i popa, a onda i dodavao engleske riječi i rečenice u pjesme. Sve je kulminiralo objavljivanjem cijelog albuma na engleskom, '20th Century Man'.

- Svjestan sam da je to bio rizičan potez, bio sam spreman na to da se to dijelu šire publike neće svidjeti. Ali, moja uloga nije da se dopadam, nego da slijedim svoje srce.

Mnogi se slažu da je prekretnica u njegovoj karijeri bio album 'Mirakul', 2001. godine. Na snimanju i koncertnoj promociji tog albuma angažirao je neke svjetske glazbenike, postavio najviše produkcijske standarde i naglo proširio broj ljudi koji ga vole i slušaju.

Autor je velikog broja pjesama, a kako kaže, Cesarica je nastala u sekundi i iznimnoj lakoći. Bila mu je velika čast kad ju je Oliver uzeo, a nitko nije mogao predvidjeti toliki uspjeh.

Slijedio je svoje srce, što mu je donijelo četrdesetak Porina, brojne druge nagrade i status jednog od najslušanijih glazbenika u ovom dijelu Europe.

Uz velike uspjehe, Gibonni je ipak uspio naći balans između poslovnog i privatnog života, iako mu je dugo trebalo.

Smatra da bi, kad bi čovjek stalno radio, bio uskraćen za vlastite trenutke radosti.