Zlatan Stipišić Gibonni (52) gostovao je sinoć u HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu' voditeljice Tončice Čeljuske (52). U njoj je otvoreno progovorio o stvaralaštvu i glazbi te ljudima s kojima surađuje.

Za početak, otkrio je da kada je u studiju, pjesmu uvijek prvo čuju on i Nikša Bratoš.

- Kad je pjesma lijepa, kao i ženi, sve joj je lijepo stoji, ali postoje situacije i u kojima je lijepa pjesma, ali joj ništa ne stoji. Surađivao sam s mnogima, ali s Nikšom to uvijek funkcionira - rekao je splitski glazbenik.

Sve albume koje radi, mora ih napraviti kao debitant, jer mora se osjećati početnički žar kojeg mnogi kreativci izgube, pojašnjava on. Ali što se tiče koncerata tu je situacija ipak nešto drugačija.

- Kad idem na koncerte totalno je drugačije i odnosim se kao da mi je posljednji dan, dajem sve od sebe - otkriva Gibonni.

Upitan je i o odnosu s Damirom Urbanom, za što Gibonni objašnjava da je zaslužan njegov otac, Ljubo Stipišić Delmata.

- Sjedio sam kao devetogodišnjak s ocem i njegovim prijateljem u Omišu, kad im je prišao neki čovjek, onako u šlapama i pričao s njima. Kad je otišao, pitao sam tko je. Bio je to Ranko Marinković, a iz takvih susreta nastajale su velike stvari - kaže Gibonni i dodaje da se mnoga velika imena ne sretnu zbog velikih ega, što je šteta.

Za njega je Urban bio naša verzija Davida Bowieja, najkompletnijeg umjetnika. Nakon njihovog susreta oni su postali odličji prijatelji.

Gibonni pojašnjava da njegov otac nije imao veze s njegovim imidžom s početka karijere. I sam je bio umjetnik te ga to nije zanimalo.

Splitski glazbenik pokazao je da ga uspjeh i slava nisu promijenili, štoviše najviše je zahvalan gradu Splitu iz kojega dolazi.

- Da je sve racio, pisao bih svaki dan, a neke pjesme na koje sam jako ponosan sad više ne znam kako bih napisao. Nije sve do mene, pa iskreno ne mogu ni preuzeti zaslugu. 'Prije svega, dolazim iz gradu u kojemu postoji samo jedna zvijezda, a to je Split - objašnjava on.

Ističe da je kroz karijeru uspio stvoriti ljude, ali i oni njega, s kojima ne potpisuje ugovore.

- Odanost je izgubljena vrlina, ali meni izuzetno važna - kaže.

Za kraj, dotaknuo se pjesme 'Cesarica' koju je sam napisao te odnosa s Oliverom Dragojevićem.

- Pokazao sam je Zdenku Runjiću, a on je rekao da je za Olivera. Bio mi je veliki kompliment kad ju je Oliver uzeo, a sve ostalo je bilo izvan kontrole. Nitko nije mogao predvidjeti takav uspjeh, a nastala je u sekundi. Ni jednu pjesmu nisam napisao s takvom lakoćom. Kad me pitaju kako sam uspio s takvom lakoćom napisati, kažem da je to kao crncu ples. Oni su rođeni s tim ritmom u sebi, a ja sam rođen s Dalmacijom u sebi - zaključuje Gibonni.