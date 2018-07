Gibonni jedva suspregnuo suze: 'Kapetane, sve je kako triba...'

Pjevač Gibonni (49) se na komemoraciji u Splitu u suzama prisjetio svog prijatelja Olivera Dragojevića. Gibonni je bio jedan od najbližih Oliverovih prijatelja i suradnica.

- Dragi prijatelji ima jedna slika od prije dvi godine. Zima, Oliverova kuća, prva vrata, prvi susid je ribarnica. S druge strane jedna konoba, zove se Ribar. I ništa prirodnije nego to di mu je misto. I gledan ga kako se veže. Zima strašna, škura bura, veže se, i on i sinovi ukočeni, smrznuti s kapom, nosi kesu s ribom koju su uvatili i to je ta slika koju sam htio podijeliti s vama - rekao je na komemoraciji Gibonni.

Foto: Karla Rumora/24sata

- Njegovo rodno misto njegovo rodno misto, njegova kuća i familija. Njegovo more. Di je tu muzika? Slika je puna muzike. I tu su i 'Galeb i ja', i 'Stine' I 'Nokturno', i iza škura je i 'Cesarica' i 'Moj lipi ađele', koja kuva obid za njih i zove ih. To je Oliver najslavniji, najveći koji priko mula ide smrznut - dodao je Gibonni.

Gibo je ispričao i jednu anegdotu koju je čuo od prijatelja.

- Ima jedna priča koju sam čuo od jednog njegovog prijatelja Dražena. Kad je Oliveru pozlilo prije deset godina. Kad je upa u more, al je uspilo sve završit na najbolji mogući način. Vidili su ga negdi u avionu iz Splita za Zagreb. On je napa Olivera da se čuva. Napali su ga: 'Šta nam radiš, šta ćemo bez tebe'. Jedan čovik je reka: 'Oliver čuvaj se, jer ako nam odeš ti i užga se Marjan, onda smo propali.' - ispričao je.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Gibonni je Oliveru bio poput člana obitelji. Njegovo je mjesto jedino bilo u prvom redu od poznatih, tik do obitelji.

- Meni je ova vijest bila ka da se užga Marjan. Oliver je reka da je on na svom brodu i kapetan i sluga. Ja znam da je on mislio na svoj brod 'Marko'. Ali mi znamo da je to istina u svim drugim segmentima života. I u njegovoj muzici, i kakav je bio u društvu. Prvi, a za se uvijek zadnji. Ja bi želija reć svome kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te - rekao je Gibonni kroz suze.

