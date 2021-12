Slušajte... negativne reakcije su u potpunosti opravdane. Da nisam tamo bio i da vidim na fotografijama da to netko radi, regirao bih kao i svi drugi - rekao nam je Zlatan Stipišić Gibonni (53) o sinoćnjem incidentu na partyju u zagrebačkoj Laubi. Podsjetimo, pjevač se zabavljajući prisutne popeo na stol s kolačima i raznim narescima te pritom slučajno gazio po hrani.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako kaže svečanoj večeri nije prisustvovao, već je čekao u backstageu poziv na binu.

- Ta večera je odavno završila, kad sam se popeo na stol nisam vidio nikakvu tortu. Nikad mi nije bila namjera ugaziti u tortu ili fetu pršuta. Ružno izgleda i reakcije su mi razumljive. Opravdano je sve što ljudi pišu. Mogu samo reći da se ispričavam i da gaženje po hrani ni u jednom trenutku nije bil moja namjera - priča Gibonni.

Njegovo ponašanje je zgrozilo razne kritičare i korisnike društvenih mreža, a Gibbo kaže kako je ispred njega bio mrak.

- Ispred mene je bio mrak. Nosim naočale za sunce, koje mi stvaraju problem na koncertima. Tek kad sam skužio da mi se nešto skliže, vidio sam da sam ugazio u tortu.

- Nikad mi se ovako nešto nije dogodilo, i to vam ne pričam da bih se opravdao. Nije lijepo i nema se tu što više dodati. To nije bila moja namjera, ali tako se to dogodilo.

- Kad je koncert ne štedim se, odem u publiku i ovaj put sam otišao, ali nisam očekivao da će tamo biti hrana i kolači. Ljudi su već plesali, nisam imao osjećaj da se tu nešto jede. Moji nastupi su uvijek euforični. Nikad ne dođem samo odraditi nastup, uvijek se 'dam' - govori nam Gibo.

Gibbo nam priča kako je poslije 35 minuta svirke otišao među publiku. Svirka se nakon tog incidenta nastavila.

- Te fotografije su Bože sačuvaj, što da vam više govorim... Da vidim nekog od svojih kolega da to radi, uhvatio bi se za glavu i rekao: Ovaj je totalno lud. Samo što sam u ovom slučaju to ja. Moje isprike ljudima koji su to vidjeli, to mi nije bila namjerno.

Gibonni nije mogao sakriti u glasu koliko ga je cijela situacija pogodila. Za svoje ponašanje ne nudi opravdanje, već ispriku. Negativni komentari su ga pogodili, ali od odgovornosti ne bježi.

- Normalno da su komentari pogodili. Nisu ih ni tribali pisati, sam znam da sam pogriješio- kaže Gibonni.

O novim nastupima i najnovijoj ploči nije htio razgovarati.

- Vjerujte mi da mi nije do ničega. Nikada nisam imao incident takve vrste, tako da nemam pojma što će biti nakon ovoga - rekao je Gibbo pa je opet krenuo pričati o fotografijama.

- Nema opravdanja, jednostavno nema. Mogu se jedino pokriti ušima. Nema nazad. Što je tu je - kaže Gibbo.