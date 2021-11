Rodu Stewartu strašno se sviđala 'Cesarica'. No njegov bi izdavač između četiri tisuće pjesama birao deset koje idu na album. Nije bilo vremena da on s tobom radi sljedeća tri mjeseca dok se napravi prepjev. Njemu rješenje treba odmah. Ne zato što te ne voli ili se predomislio, nego je to jedna rijeka, jedna bujica što nosi sve ispred sebe. Ako nemaš to što se od tebe traži odmah ili sad, to vjerojatno nećeš imati nikad. To sam naučio u kapitalizmu, otkrio je glazbenik Zlatan Stipišić Gibonni u velikom intervjuu za YouTube kanal 24sata.

Gibonni, koji je autor brojnih hitova, nedavno je, nakon pet godina, izdao novi album. Točnije, mini album. Na ploči "U po' ure" nalazi se pet pjesama i Gibonni tvrdi da je to sasvim dovoljno. Ovaj opušteni Dalmatinac ne daje često intervjue. U razgovoru za 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU dotakao se i početaka svoje karijere.

Otac o njegovim počecima

Gibonnijeva oca ideja da mu sin bude roker na početku nije oduševljavala. Nije bio protiv njegove glazbene karijere kao takve, no bilo ga je strah da će mu sin zastraniti kad uđe u rock'n'roll. Sa sadašnje pozicije oca troje djece, kaže da ga razumije.

- Imao sam bas gitaru koju sam zaradio radeći na plasteniku, bila je to golema produkcija karanfila. Kad je otac razbio obiteljski auto, prodali smo gitaru, a onda sam postao pjevač jer mi se se više nije dalo vraćati u plastenik - prisjetio se glazbenik.

Gibonni je nekad nastupao i u bendu Osmi putnik, koji je ime dobio po hrvatskom prijevodu američkog filma "Alien" (Osmi putnik).

Bio je to jedan od najpopularnijih rock sastava na prostorima bivše Jugoslavije. U svojoj glazbenoj karijeri objavili su pet studijskih albuma.

Ulična molitva

- Osmi putnik - to je ime bilo spas u zadnji čas jer smo zapravo imali drugo ime, zvali smo se Ulična molitva. Meni je to bilo super ime, a onda su nam uoči jednog koncerta rekli da to ime neće proći jer asocira na religiju. Jednom se od članova benda svidio film pa nam je ponudio ime Osmi putnik. Pristali smo na to samo da bismo mogli nastupiti. Ljudi su me tad stalno pitali kako mi se sviđa film, a ja ga nisam ni pogledao. Sad jesam! - ispričao je.

Bavio se slikarstvom

Glazbenik nam je objasnio i kako je nastalo njegovo umjetničko ime - Gibonni. Naime, on je svoju umjetničku karijeru započeo u drugoj branši - slikarstvu. Stipišić i Gibo mu se tad nisu činili kao dobri potpisi, a Gibonni mu se činilo dovoljno umjetnički. Tad je čak na jednoj izložbi od tri svoje izložene slike uspio prodati sve tri. Slike koje je slikao bile su rađene u tehnici tuša, prikazivale su pejzaže i Gibonnijeve maštarije, a jedna je slika stajala kao tadašnja prosječna plaća. Iako mu mašte ne nedostaje, slikarstvom se više ne bavi, jer smatra da se čovjek ne treba baviti nečim u čemu je imalo diletant.

Audicija za njemački bend

Pjevač se prisjetio i života u Njemačkoj krajem 1980-ih, kad je došao u Berlin na audiciju za jedan njemački bend. Pobijedio ga je Amerikanac, ali je on za taj angažman tražio 40 tisuća dolara, a Gibonni je bio spreman raditi "mukte", tako da je u bendu ipak završio Splićanin.

- Nijemci su stvarno specifičan narod. Zapanjilo me kad sam vidio kako funkcioniraju, čak i u tom našem poslu. Ja sam toj diskografskoj kući nekoliko mjeseci prije dolaska poslao neke svoje snimke. Njima se od sedam pjesama svidjela samo jedna, no svidjela im se moja boja glasa. Oni su imali u stolu ladice 'za reciklažu'. Ja sam bio u ladici 'pjevača na koje se može računati', zamislite. To je bila reciklaža prije reciklaže - reciklaža ljudi. Tako sam ja po tom ključu pozvan na audiciju - objasnio je.

Ugledni suradnici

Kroz Gibonnijeve albume prošao je niz uglednih suradnika, poput Pina Palladina, Tobyja Levina, Vlatka Stefanovskog, Ante Gele i Manua Katchea, te gostiju poput Urbana i Bareta, Maye Azucene i Masta Acea, a mogao si je priuštiti i snimanja u "Real World" studijima Petera Gabriela. Iza sebe ima pregršt antologijskih skladbi čije su melodije i stihovi doslovce ušli u narod.

Prijateljstvo s Oliverom

Neizostavan dio Gibonnijeva života je i svakako život, suradnja i prijateljstvo s Oliverom Dragojevićem.

- Da je Oliverov život serija na Netflixu od 40 epizoda, ja bih se u tih 40 epizoda pojavio u sredini u četiri, pa me ne bi bilo nekoliko epizoda, pa bih se opet pojavio u ponekoj. Oliver je bio jako važan u mom životu. Mi nismo morali puno govoriti, mi smo se razumjeli. Kad bismo sjeli za instrument, kao da smo imali neku telepatiju. S Urbanom se, na primjer, isto sjajno razumijem, ali s njim puno brbljam - rekao nam je.

Gibonni se u razgovoru prisjetio i anegdote s pjesmom "Cesarica". Naime, kad je došao kod Olivera, tekst pjesme je ostavio na klaviru, a onda je uletjela Oliverova koker španijelica Luna.

Pas prožvakao tekst

- 'Cesaricu' je već imao na kaseti, no ja sam donio tekst na papiru. Stavili smo ga na klavir, a mi smo sjeli na trosjed u blizini. Za to je vrijeme Luna uzela papir i dobro ga prožvakala - prisjetio se.

"Cesarica" je samo jedan od hitova koje je Gibonni napisao, a sad nam je i objasnio kako piše pjesme. Kaže kako najprije nastaje melodija, a tekst se "napiše sam".

- Sama glazba dovlači riječi. Mogu pisati samo na miru, u samoći, kad napokon čujem sam sebe. Kad čovjek piše, dolazi do stvari za koje nije ni znao da ih ima u sebi. To je jedno posebno stanje, kad čovjek nije sam sebi na putu - ispričao je glazbenik te dodao kako i u njegovim pjesmama može vidjeti da su one koje je pisao u "nemiru" nekvalitetnije od drugih koje je pisao u svom miru i samoći.

U 'leru' dok je korona

Zbog pandemije korona virusa, Gibonni je doživio istu sudbinu kao i brojni drugi glazbenici. Većina koncerata je otkazana ili odgođena, no njemu to ni ne smeta previše.

- Ja sam sebe zbog pandemije stavio u jedan mentalni 'ler'. Ništa me ne može iznenaditi i nema smisla da se na ikoga ljutim. Ja medicinu nisam završio, tako da za liječnike imam samo poštovanje. Tijekom pandemije živim uz svoje instrumente pa mi nikad nije dosadno. Uzmem instrument u ruke i to je moja adresa, moje stanje i radno mjesto, gdje god bio, dokle god sam u svom miru. Ako nisam uz instrumente, tu su knjige i serije - pojasnio je.

