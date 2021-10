U zagrebačkom pubu u ponedjeljak navečer odvila se promocija novog vinila 'U po' ure' Zlatna Stipišića Gibonnija (53) koja je okupila brojna poznata lica. Gibo je tom prilikom pred okupljenima otpjevao 'Lažne fotografije', a potom i pjesmu 'Ko si da si' - najdražu s nove ploče.

- Zadnja promocija mi je bila 1999. godine, na 'Judi, zviri i beštimje' u Opatiji, tada su još bili živi Dražen Vrdoljak i Darko Glavan. Rijetko radim promocije jedanput u 20 godina tako da mi je ovo lijepo.

Na ploči se nalazi pet pjesama i Gibo tvrdi da je to sasvim dovoljno.

- Traje nešto kraće nego što traže da uđem u konkurenciju za Porin i to mi je bio cilj - našalio se Gibo.

- Bilo ih je još... Mislim da mi više nemamo fokus za pažnju. Ona nam je popustila, a ja pjesmu ne radim da popunim prostor već mislim da pjesma ima neki svoj razlog zašto je nastala. Volio bih kad nešto već napravim da od njih pet do ljudi dođu tri. Odlučio sam ovako igrati jedno poluvrijeme pa jednog dana odigrat drugo - priča nam Gibo.

Spot za prvi singl 'Lažne fotografije' je izašao prije tri tjedna, a Gibo kaže da će se 'muški potruditi' za spot pjesme 'Ko si da si'.

U dobroj glazbi uživala su i poznata lica kao što su Mia Dimšić, Krešimir Macan, Marko Kutlić, Vinko Ćemeraš, Ivan Huljić, Marko Kutlić, Marija Mirković, Dalibor Petko i drugi.

- Najdraža mi je 'Lažne fotografije', ali svaka ima nešto svoje. Gibo je stvarno više od izvođača - rekla nam je Mia Dimšić (28), čiji je san surađivati s Gibom.

- Zasada mogu samo gledati i učiti i što više toga od njega upiti pogotovo što najviše brijem na tekstove i kad pišem svoje pjesme to mi je najvažnije, a Gibo je doktor po tom pitanju. Možeš ti na tome raditi, ali to imaš ili nemaš, a on je u tome najbolji - kaže Mia, koja će novi singl izbaciti na zimu, a sprema i album na engleskom jeziku.

Poslušati Gibu došla je i bivša Frajla, Marija Mirković (38) koja uskoro izbacuje prvi singl 'Požuri, požuri' čiji video spot će snimati u Veneciji.

- Poslušala sam cijeli album, trenutno mi je najbolja 'Lažne fotografije'. Kako sam njegov veliki fan, žao mi je što nema više pjesama, ali ove su briljantne - rekla je Marija.