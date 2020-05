Giuliano: 'Nakon 40. slavlja ja sam prestao slaviti rođendane'

Nakon 40. slavlja prestao sam slaviti rođendane, rekao je za Radio Dalmacija Giuliano Đanić, hrvatski pjevač prepoznatljiv po svom neobičnom imenu i splitskom podrijetlu koji danas slavi 47. rođendan.

Foto: Instagram

Rodio se u obitelji vojnog časnika kao najstarije dijete. U djetinjstvu je trenirao nogomet i sanjao kako će jednog dana postati igrač Hajduka. No, ljubav prema glazbi na kraju je bila jača.

Foto: Instagram

Tijekom srednje škole glazbenik je svirao u nekoliko splitskih bendova te se tada upoznao s odlascima na svirke i radom u studiju. Svoj prvi album snimio je kao dio benda, no nije naišao na dobre reakcije.

No, njegova prva solo pjesma 'Tama' prošla je puno bolje. Također, na promociji njegova prvog solo albuma 1995. okupilo se oko 30 tisuća ljudi. Već godinu dana nakon otišao je na Doru. Nije pobijedio, ali je izašao s novim hitom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Niti na privatnom planu pjevaču ne ide loše. Od 2002. u braku je s plesačicom i koreografkinjom Kristinom, s kojom ima sina Marka (16). Na pitanje koja je tajna idealnog i sretnog braka, glazbenik odgovara kako uvijek treba slušati svoju ženu.

Foto: Instagram

Osim što mu ide u braku i u pjevačkoj karijeri, Đanić se dobro snašao i u glumi. U Splitu se snimala 'Igra prijestolja' gdje je pjevač glumio vojnika gradske straže Kraljeva Grudobrana.

- Pamtit ću zauvijek to iskustvo, vrhunsku produkciju i profesionalizam. Snimao sam deset dana u Dubrovniku, a napravio sam to iz gušta - prepričao je pjevač. No, priznao je kako od honorara nije osobito zaradio.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

- Ma to je smiješno, mislim da sam dobio 180 kn bruto po danu, ali nije mi to ni bila motivacija za prijavu - prisjetio se Giuliano.