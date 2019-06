Giuliano: 'U Hrvatskoj postoji puno zvijezda, ali malo pravih'

Pjevač Giuliano Đanić (46) nakon tri godine pauziranja vraća se nastupima, a raduje ga i ovogodišnji 59. Splitski festival. Pjevač je nagrađen raznim priznanjima među kojima su i dva Porina. Iza pjevača je 25 godina karijere i kaže kako je u početku bilo teže doći do medijskog prostora nego danas.

- Bilo je drugačije nego sada. Prije nije bilo interneta pa je bilo teško doći u novine i na radio. Sada je to puno lakše - kaže Giuliano za Reflektor, tjedni prilog Slobodne Dalmacije.

Za medijski prostor tvrdi kako ima svojih prednosti, ali i mana, jer prije ako nisi valjao nisi mogao doći do medija, morao si se stvarno potruditi i imati sreće da bi ti izašli mali članak i sličica.

- Danas je puno lakše doći do medijskog prostora pa pažnju često dobije i ono što ne zaslužuje - priča Giuliano i dodaje kako danas u Hrvatskoj postoji puno 'zvijezda', ali da ima možda samo par pravih.

- Ovi drugi postanu poznati, ali nitko ne zna zašto su poznati - kaže Đanić.

Po njemu nas je naša najveća zvijezda, nažalost, napustila prošlog ljeta.

- Koliko god se Oliver trudio ne biti zvijezda i uvijek mi je govorio da to nije, da ga ne zaj***, on je bio najveći - ističe pjevač.

Giuliana nisu pratile afere, a svoju obitelj drži dalje od javnosti.

- Da budem iskren, uopće se nisam to trudio. Ja odem na kavu u kvart u šlapama. Evo sad sam u majici i šlapama jer sam nešto farbao na plaži. Kući stavljam robu sušiti, idem prat auto, radim sve što i drugi, a i ne živim nekim ekscesnim estradnim životom niti me to zanima - priča Splićanin.

Gušti su mu s puta, kad dođe doma, malo se odmoriti i otići na nogomet, dobro se oznojiti, popiti dvije pive i izvikati se s ekipom te baciti na roštilj. U mladosti je bio nogometaš, ali se opredijelio za glazbu. Gitaru je, kako kaže, počeo svirati slučajno, netko je trebao biti zabavljač na ekskurziji u osnovnoj školi i to je ispao on.

- Ja sam izvukao najkraću šibicu pa sam morao preko ljeta naučiti svirati gitaru da bi ekipa imala uz koga pjevati - priča Đanić.

Sa splitskim bendom 'Diktatorima', koji su bili pratnja Marijanu Banu, surađuje oko godinu dana.

- S 'Diktatorima' sam oko godinu dana, ali cijelu ekipu znam otprije. Kad bi Ban i ja imali neki koncert i kad bi me kao gosta zvao da otpjevam s njim 'Jugo', tako sam upoznao i ekipu benda. To su moji dobri prijatelji i kada je Marijan išao u, nadam se, privremenu penziju, onda smo počeli surađivati, to je bilo nekako logično - objašnjava pjevač.

O pjesmi s kojom će nastupiti na Splitskom festivalu kaže da je puno lijepa i da jedva čeka festival.

- Ne mogu opisati koliko jedva čekam Splitski festival da je mogu otpjevati. Zove se 'Krila galeba', jako je pozitivna, pravo ljeto od pjesme. Vesela je, glazbu je radio Branimir Mihaljević, tekst Neno Ninčević i to je sve aranžirao Mihaljević. Nadam se sad brzo i snimit spot za nju. Baš se veselim festivalu, to mi je ispred kuće, bit će dobar tulum, to mogu garantirati - raduje se Giuliano.

U posljednje vrijeme često nastupa, ali prije toga je pauzirao tri godine.

- Čovjek se treba odmoriti, mi smo mala zemlja. Malo smo tržište i nekako mislim da se ljudi zasite kada je nečega previše i to nije dobro. Ja se zasitim samog sebe, a mogu mislit kako drugi. Tako da ja nekako doziram, ne želim iskakati iz paštete, a i nisam materijal za Instagram, slikavanje, tako da i ne mogu iskakati iz paštete, nisam taj tip - objašnjava pjevač.

Svoj nekadašnji politički angažman naziva kratkim izletom, kaže da ga je zanimalo kako to funkcionira.

- U 20 dana sam vidio kako taj svijet funkcionira i ne bih... Hvala lijepa, ne zanima me. Treba za to imati obraz kao opanak - kaže Đanić.

Mladim izvođačima savjetuje dobre pjesme, kvalitetu i puno rada.

- Neka ne odustaju jer nikada ne znaš u kojem grmu leži zec. Nikad ne znaš gdje te čeka prilika, tako da treba samo slijediti snove, gaziti dalje i ravno naprijed - poručuje Giuliano.

