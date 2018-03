Umro Givenchy: Stvorio jedan od najvećih modnih imperija...

Hubert James Taffin de Givenchy umro je snu 10. ožujka u subotu u 92. godini, potvrdio je to njegov partner Philippe Venet, s kojim je slavni dizajner živio u Parizu.

- S velikom tugom javljamo da je Hubert Taffin de Givenchy preminuo. Bio je simbol pariške elegancije više od polja stoljeća - poručili su iz Givenchyja, modne kuće koju je dizajner osnovao 1952.

#BREAKING Hubert de Givenchy, the iconic French fashion designer famous for the "little black dress," dies at 91, AFP reports citing his partner pic.twitter.com/YIPjVgbkw8