Glamur, život pod povećalom i velika obiteljska drama: Ovako su se mijenjali Beckhamovi

Dok su se u početku tajno viđali i skrivali od očiju javnosti, brak Davida i Victorije Beckham kasnije su potresle brojne priče o prevarama koje su umalo sve srušile. Unatoč svemu ostali su zajedno
Upoznali su se krajem 1996. na humanitarnoj nogometnoj utakmici koju je David igrao. On je Victoriju već ranije primijetio na televiziji, a ona je među sličicama nogometaša izabrala baš njegovu. David je kasnije napisao da je odmah znao kako je to žena s kojom želi provesti život.
| Foto: Doug Peters
Upoznali su se krajem 1996. na humanitarnoj nogometnoj utakmici koju je David igrao. On je Victoriju već ranije primijetio na televiziji, a ona je među sličicama nogometaša izabrala baš njegovu. David je kasnije napisao da je odmah znao kako je to žena s kojom želi provesti život. |
Foto: Doug Peters
Upoznali su se krajem 1996. na humanitarnoj nogometnoj utakmici koju je David igrao. On je Victoriju već ranije primijetio na televiziji, a ona je među sličicama nogometaša izabrala baš njegovu. David je kasnije napisao da je odmah znao kako je to žena s kojom želi provesti život.
| Foto: Doug Peters
Ljubavna priča Davida Beckhama i Victorije, jedna je od najpraćenijih u svijetu slavnih. Nogometna i pop-ikona 90-ih od samog su početka zanimali javnost. Njihov odnos obilježili su velika obiteljska povezanost, ali i poneki pad.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Vezu su započeli u potpunoj tajnosti. Mjesecima su izbjegavali restorane i klubove, a najviše vremena provodili vozeći se i razgovarajući satima.
"Nismo izlazili, samo bismo sjeli u auto i pričali. Uživali smo u toj intimi", prisjetio se David
| Foto: Instagram/David Beckham/screenshoot
Victoria je kasnije priznala da je za nju to bila ljubav na prvi pogled. Njihov prvi poljubac dogodio se na javnom parkiralištu u Londonu, daleko od javnosti. Tada još nije ni slutila s koliko će se žena kasnije morati boriti kako bi zadržala Davida.
| Foto: Instagram
David ju je zaprosio 25. siječnja 1998. godine. Kleknuo je i dao joj dijamantni prsten od tri karata iz luksuzne londonske draguljarnice Boodles. Toliko je bio siguran u odgovor da je sebi kupio i zaručnički prsten s 96 dijamanata.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
U to su vrijeme postali najeksponiraniji par na svijetu. Gdje god bi se pojavili, privlačili su pažnju usklađenim outfitima. Iako Davidu 1998. nije bila najbolja godina u karijeri, Victoria mu je bila najveća podrška.
| Foto: Instagram/Victoria Beckham
4. ožujka 1999. dobili su prvo dijete, sina Brooklyna Josepha. Ime su mu dali po njujorškoj četvrti u kojoj su saznali da čekaju dijete. Rodio se u Londonu, u jeku medijske pažnje.
| Foto: Instagram
Samo nekoliko mjeseci kasnije, 4. srpnja 1999., vjenčali su se u dvorcu Luttrellstown u Irskoj. Vjenčanje je bilo događaj godine, uz zlatna prijestolja, krunu posebno izrađenu za Victoriju i čak 437 angažiranih ljudi. Trošak je navodno iznosio oko 500 tisuća funti.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Kum na vjenčanju bio je Davidov suigrač Gary Neville. Prstenje je “nosio” njihov četveromjesečni sin Brooklyn. Ekskluzivne fotografije prodali su časopisu OK!, iako su slike svejedno procurile u javnost.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Krajem 1999. kupili su prvo zajedničko imanje u Hertfordshireu. Mediji su ga prozvali “Beckinghamska palača”. Bio je to početak njihova obiteljskog života pod jednim krovom.
| Foto: Instagram
Drugi sin Romeo rođen je 1. rujna 2002. godine. Već 2003. obitelj se seli u Španjolsku zbog Davidova ugovora s Real Madridom. Upravo to razdoblje donijelo je i najveću krizu njihova braka.
| Foto: Instagram
2004. godine mediji su brujali o Davidovim navodnim aferama s asistenticom Rebeccom Loos i manekenkom Sarom Marbeck. David je sve demantirao, ali pritisak je bio ogroman. Victoria je kasnije priznala koliko je to bilo teško za cijelu obitelj.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
“Neću lagati. To je bilo iznimno teško razdoblje za nas,” rekla je Victoria. Unatoč svemu, odlučila je ostati u braku. Već 20. veljače 2005. dobili su trećeg sina, Cruza Davida.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Rebecca Loos mjesecima je iznosila detalje odnosa u medijima. Javnost je čula i ispovijesti drugih žena koje su tvrdile da su bile s Davidom. Sve je to dodatno testiralo njihov brak.
| Foto: KGC-138/starmaxinc.com
U srpnju 2007. sele se u Los Angeles zbog Davidova angažmana u LA Galaxy. Tamo započinju novo poglavlje života. Victoria se okreće modnoj karijeri, a David se postupno udaljava od profesionalnog nogometa.
| Foto: pixsell/ilsutracija
U srpnju 2011. dobili su kćer Harper Seven. Odmalena je s majkom putovala na modne revije diljem svijeta. Obitelj je ponovno bila u 'ravnoteži'.
| Foto: screenshot/instagram
Nakon što se David 2013. umirovio, više vremena posvetio je djeci. Victoria je u međuvremenu izgradila ozbiljnu i uspješnu dizajnersku karijeru. Uloge su se prirodno raspodijelile.
| Foto: pixsell/ilsutracija
“Djeca su nam prioritet. Sve što radimo vrti se oko njih,” rekla je Victoria. Dodala je kako ona i David vole ono što rade i cijene jedno drugo. “Sretni smo što rastemo zajedno.”
| Foto: pixsell/ilsutracija
Posebno naglašava važnost komunikacije.
| Foto: pixsell/ilsutracija
“Komunikacija je ključ uspjeha, puno pričamo s djecom i volimo našu obitelj", rekla je. Otkrila je i da im u svemu puno pomažu roditelji.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Danas imaju četvero djece – Brooklyna, Romea, Cruza i Harper. Više od dva desetljeća braka iza njih je prepuno izazova, ali i zajedničkog rasta.
| Foto: Twitter/Jeremy Meeks
Svoju 23. godišnjicu braka odlučili su proslaviti u Hrvatskoj. Odmarali su se u luksuznom kompleksu na Lopudu
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Čini se kako im se tamo svidjelo pa su došli i godinu kasnije, odnosno 2023. godine
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Nick Potts
Foto Chris Radburn/Press Association/PIXSELL
Foto Profimedia/Pool
Foto pixsell/ilsutracija
Foto Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Foto Nick Potts
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Profimedia.hr
Foto PA/Pixsell
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto David Beckham Instagram
Foto Insagram/screenshot
Foto Phil Noble
Foto pixsell/ilsutracija
Foto Tony Harris/PRESS ASSOCIATION
Foto Phil Noble
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Jackson Lee/Press Association/PIXSELL
Foto Martin Rickett
Foto Freeman/Press Association/PIXSELL
Foto screenshoot/Instagram
Foto Harry Uzoka
Foto Martin Rickett/Press Association/PIXSELL
Foto martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
Foto Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION