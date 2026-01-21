Obavijesti

OVO JE NJIHOVA PRIČA

Glamur, život pod povećalom i velika obiteljska drama: Ovako su se mijenjali Beckhamovi

Dok su se u početku tajno viđali i skrivali od očiju javnosti, brak Davida i Victorije Beckham kasnije su potresle brojne priče o prevarama koje su umalo sve srušile. Unatoč svemu ostali su zajedno
Upoznali su se krajem 1996. na humanitarnoj nogometnoj utakmici koju je David igrao. On je Victoriju već ranije primijetio na televiziji, a ona je među sličicama nogometaša izabrala baš njegovu. David je kasnije napisao da je odmah znao kako je to žena s kojom želi provesti život. | Foto: Doug Peters
