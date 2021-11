Danas se obilježava 30. godišnjica smrti velikog Freddieja Mercuryja. Po mnogima riječ je o najboljem pjevaču, preformeru i umjetniku u povijesti, koji je svojim nastupima uvijek oduševljavao publiku. Nažalost, zbog teške bolesti je preminuo prerano, u 45. godini, ali u tom vremenu postigao je kultni status. U nastavku teksta kroz 100 činjenica upoznajte lik i djelo velikog Freddieja.

1. Freddie Mercury rođen je kao Farrokh Bulsara 5. rujna 1946. u britanskom protektoratu Zanzibaru, današnjem dijelu Tanzanije.

2. Obiteljsko prezime potječe od grada Bulsara, koji je u međuvremenu promijenio ime u Valsad, u južnom dijelu Indije.

3. Svi članovi obitelji odgojeni su u dugu religije zoroastrizma

4. Kad je bio beba od svega godinu dana, njegova slika pobijedila je u natjecanju za „najslađu bebu“ u izboru lokalnog časopisa.

5. Freddie je imao i sestru, Kashmiru.

6. Klavir je počeo svirati nedugo nakon što je završio sedam godina.

7. Kad je napunio osam godina, roditelji su ga poslali u školu St. Peter, britansku školu za dječake u blizini Mumbaija.

8. Kad je imao 12 godina osnovao je svoj prvi bend. Zvali su se „The Hectics“ i svirali su obrade rock & roll izvođača, ponajviše Little Richarda.

9. U toj školi si je prvi put nadjenuo ime Freddie.

10. U mladosti je, pričali su njegove kolege iz St. Petera, bio odličan u tenisu i stolnom tenisu, a jednom prilikom se pohvalio i kako je bio izvrstan boksač „Bio sam dobar sprinter, bio sam solidan u hokeju, ali u boksačkom ringu sam zaista bio vrhunski“ rekao je jednom prilikom.

11. No nije volio sve sportove. Priznao je da su mu nogomet & kriket izuzetno dosadni, ali da je zato uživao svaki put kad je pratio Wimbledon.

12. Nakon završetka školovanja u St. Petersu, 1963. godine Freddie se vratio na Zanzibar živjeti sa svojim roditeljima.

13. No tamo se nije dugo zadržao. Zbog nemira i ratnog stanja u državi njegova obitelj već je iduće godine pobjegla iz Zanzibara.

14. Obitelj se naselila u Velikoj Britaniji, u maloj kući u Felthamu.

15. Nedugo zatim Freddie je upisao fakultet, gdje je proučavao umjetnost.

16. Na kraju je zaradio diplomu iz grafičkog dizajna & umjetnosti.

17. I već je u to vrijeme počeo kombinirati neobične odjevne kombinacije što je zaprepastilo njegove roditelje. „Znao sam doći kući s crnim lakom na noktima i moja majka bi potpuno poludjela. Odmah je krenula povlačiti zavjese i urlati da se sklonim, da me susjedi slučajno ne bi vidjeli u takvom izdanju“, rekao je u jednom od intervju Freddie.

18. Nakon završetka školovanja odlučio se posvetiti glazbi, ali to mu nije odmah uspjelo. Neko vrijeme je zajedno sa svojom tadašnjom djevojkom Mary Austin prodavao odjeću u „second hand storeu“.

19. Pa se potom zaposlio i u londonskoj zračnoj luci Heathrow, no ni taj posao ga, očekivano, nije ispunio pozitivom.

20. Nekad u to vrijeme upoznao je i Davida Bowieja. Tad nepoznati Bowie stigao je odraditi manju svirku u jednom od lokalnih sveučilišta, a fascinirani Freddie svugdje ga je pratio i na kraju mu je pomogao postaviti pozornicu.

21. Ali nije njemu san bio postavljenje pozornica. Pa se pridružio bendu iz Liverpoola nazvanom „Ibex“, koji je ubrzo promijenio ime u „Wreckage“. No to nije bilo to…

22. Pa se pridružio bendu „Sour milk sea“ 1969. godine, no već iduće godine bend nije postojao.

23. Sreća mu se osmjehnula kad je u travnju 1970. godine upoznao Bryana Maya & Rogera Taylora koji su imali bend „Smile“.

24. Iduće godine momci su u liku Johna Deacona našli basista i „Smile“ je bio spreman za preuzimanje svijeta. Ono što je Freddie uvijek sanjao.

25.Iako su drugi članovi benda bili zadovoljni imenom „Smile“, ono se nije ni malo dopadalo ekscentričnom pjevaču, pa je unatoč protivljenju svih bendu nadjenuo ime „Queen“.

26. Jednom je prilikom objasnio i zašto. „To je vrlo moćno ime, onako veličanstveno i univerzalno poznato“, pričao je Freddie.

27. Koji je iskoristio i svoje znanje s fakulteta kako bi dizajnirao legendarni logo benda.

28. Nedugo prije nego što će izaći prvi album Queena, Freddie je nastupao pod pseudonimom Larry Lurex. Singl koji je izdao pod tim imenom doživio je potpuni fijasko.

29. Ali zato je Queen bio sve obrnuto od fijaska. Čak su slučajno pogurali i karijeru „Sex Pistolsa“. Jednom su 1976. trebali gostovati u tv emisiji, ali Freddieja je u zadnji čas zabolio zub pa su u emisiju pozvali „Pistolse“. Ovi su bili, ma tko bi rekao da će punkeri takvi biti, vulgarni i neugodni, čime su privukli pažnju britanske javnosti na sebe…

30. Njihova možda i najpoznatija pjesma „Bohemian rhapsody“ počela je u glavi Mercuryja nastajati davne 1968. godine.

31 Kad su ga jednom pitali koje je značenje pjesme, Freddie je odgovorio u svojem stilu. „Ma to je zapravo samo rimovanje radi rimovanja“

32. A iako je uvijek s osmijehom na licu izvodio pjesmu „I like to ride my bycicle“, Freddie je zapravo mrzio voziti bicikle.

33. Pjesmu „Another one bites the dust“ bend uopće nije planirao izdati. Nije im bila nešto. Ali ih je legendarni Michael Jackson ipak nagovorio da je uvrste na svoj album. Naravno, pjesma danas ima kultni status.

34. Njihov hit „I want to break free“ MTV nije htio emitirati zbog kontroverznosti u spotu. To je samo pomoglo popularnosti pjesme.

35. Često je na pozornicu dolazio na leđima Dartha Vadera. Jednom je izjavio kako nije fan tog serijala, pa je iz šale odlučio to napraviti prvi put, a kasnije mu se svidio takav ulazak na stage. Kasnije je znao prilikom ulaska na pozornicu 'uzjahati' Supermana i čak Djeda Božićnjaka.

36. S drugim članovima benda Freddie se nije pretjerano družio u privatnom životu. Ne zato što mu nisu bili dragi, već kako je rekao, imali su različite interese.

37. Ponekad, iako je sjedio za klavirom, on nije upravljao njim za vrijeme koncerata već je puštena glazba iz back-stagea od drugog umjetnika koji je svirao.

38. Njegova suradnja s Davidom Bowiejem na pjesmi „Under pressure“ nastala je potpuno slučajno. David je bio u blizini studija gdje je Freddie svirao pa je odlučio malo navratiti…

39. Posljednji put sva četiri člana benda pojavila su se na dodjeli nagrada 1990. godine. Freddie je izgledao iscrpljeno od bolesti…

40. Iako je kasnije u životu preferirao muškarce, prvu ljubavnu vezu otpočeo je s Mary Austin, koju je upoznao preko kolege iz benda Bryana Maya.

41. Prekinuli su 1976. godine nakon što je Freddie počeo 'šarati' okolo s muškarcima…

42. Ali Mary mu to nije nimalo zamjerila već mu je ostala prijateljica do kraja života, a Freddie je kasnije bio i kum njezinom djetetu.

43. U 80-ima su ga opet nakratko privlačile žene, pa je imao kraću avanturu s austrijskom erotskom glumicom Barbarom Valentin.

44. Jednom muškarcu posvetio se tek 1985. godine, kad je službeno počeo hodati s frizerom Jimom Huttonom.

45. Volio se Freddie družiti i s pokojnom princezom Dianom. Jednom prilikom ispričao je kako su proveli popodne zajedno gledajući "Zlatne djevojke", ali isključenog tona, kako bi mogli sami smišljati razgovore.

46. Jednom ju je Freddie i preobukao kako bi mogla posjetiti gay klub. Diana se tamo odlično zabavila.

47. Obožavao je mačke. U jednom ih je trenutku imao čak deset. Čak im je posvetio nekoliko pjesama.

48. Kao jednu od svojih omiljenih pjevačica uvijek je isticao divu Arethu Franklin.

49. A obožavao je i glumu Lize Minelli.

50. Najdraži film bio mu je klasik iz 1959. godine "Neki to vole vruće".

51. Za vrijeme života priznao je i da je bio malo zaljubljen u glumca Burta Reynoldsa. Rekao je kako je općenito volio takav mačo tip muškarca.

52. I radio je ono što pjevači baš i ne bi trebali. Bio je strastveni pušač koji bi dnevno 'spalio' barem dvije kutije cigareta.

53. Cijelog je života prikupljao poštanske markice sa svih strana svijeta. Kolekcija je bila jedna od rijetkih stvari koju je njegova obitelj sačuvala za sebe nakon njegove smrti, a 1993. godine ustupili su je britanskom muzeju, koji je ponekad šalje na druge izložbe. Među markicama je i ona s likom Johna Lennona, po kojoj je Freddie u mladosti malo 'šarao', pa se smatra posebno vrijednom.

54.Za svoje prijatelje imao je 'drag' imena. Elton John je tako bio Sharon, Rod Stewart je bio Phyllis, a samog sebe Freddie je ponekad znao nazivati Melina.

55. Novinare nikad nije pretjerano volio. Vjerovao je samo uskom krugu njih i izbjegavao je, kao i ostatak Queena, davanje izjava kad god je to mogao.

56. Od svojeg privatnog asistenta tražio je da kod sebe uvijek ima spreman papir i olovku, kako bi mogao zapisati svaki moment inspiracije koji prođe kroz njegovu glavu.

57. Iako je sam za sebe govorio da je povučena osoba jednom kad siđe s pozornice, Freddie je obožavao zabave. I priredio je neke od najluđih u povijesti. Novac nije bio problem, sve je uvijek bilo puno egzotičnih plesačica i alkohola, a proslava njegova rođendana na Ibizi 1987.bila je toliko luda, da ju je hotel nastavio održavati svake godine u čast Mercuryju.

58. Pjesme je pisao kad bi dobio inspiraciju. Prva njihova pjesma koja je zauzela broj 1. na američkim ljestvicama bila je "Crazy little thing called love", na svijet je 'došla' u wc-u! Freddie je bio u kadi, imao je melodiju u glavi i deset minuta poslije pjesma je bila napisana na papiru...

59. Obožavao je pjevati gol. Rekao je kako samo tada može postići ono što točno želi i dobro se pripremiti za nastupe. Odjeća ga je, pričao je, sputavala u tome. Kad je bio u Zagrebu 1979. godine ipak je nastupao u odjeći.

60. A prije svakog takvog golog zagrijavanja, počastio bi se s nekoliko čaša crnog vina...

61. Iako je vodio ludi lifestyle, odmor mu, pričao je, nije pretjerano trebao. Jednom prilikom je rekao kako može i po nekoliko dana preživjeti bez sna, ali čak i kad ode u krevet, da u njemu nikad ne provodi više od dva tri sata.

62. Razlog za to leži u njegovim učestalim noćnim morama koje je imao. Često je sanjao kako pada s balkona i slične strahote.

63. Ne možemo ne spomenuti njegove zube. Rođen je s četiri 'komada viška', a iako su mu često sugerirali da ih kirurški ukloni, on to nikad nije napravio jer ga je bilo strah posljedica za njegov glas.

64. Svoje legendarne brkove pustio je tamo negdje početkom 80-ih, ali publici se nisu baš dopadali, pa su ga na nekoliko koncerata gađali žiletima...

65. Njegov prvi solo album "Mr. Bad Guy" izdan je 1985. godine i solidno je prošao na ljestvicama najboljih. U Velikoj Britaniji svoj vrhunac dosegao je na šestom mjestu, a album se tu zadržao 23 tjedna...

66. Umalo je završio u 'super grupi' s Eltonom Johnom & Rodom Stewartom. Jedne večeri, nakon pretjeranih količina alkohola, trojac je dogovorio da će pokrenuti bend "Hair, nose & teeth", ali ujutro kad su se probudili trijezni, od ideje su odustali.

67. Freddie se posebno divio Jimmyju Hendrixu. "Kad bi on ušetao na pozornicu, publika bi podivljala. Imao je nevjerojatnu prezentnost i energiju, sve ono što sam ja htio", rekao je jednom prilikom.

68. Snimao je u nekoliko navrata Freddie i s legendarnim Michaelom Jacksonom, ali, kako je rekao jednom prilikom "Nikad nisu bili dovoljno drugo vremena na istom mjestu da išta završe". Jednom su se i gadno posvađali jer je Jackson inzistirao da u studio za snimanje dovede ljamu.

69. Španjolska diva Montserrat Caballe, s kojom je Freddie i snimio album, jednom je prilikom opisala razliku između pjevača Queena i svih ostalih zvijezda tog vremena. "On je jedini od svih koji u prvom redu prodaje svoj glas", rekla je.

70. Glavni vokal benda Who, Roger Daltrey, često je Freddieja isticao kao najboljeg rock pjevača svih vremena. "Mogao je iz sekunde u sekundu mijenjati glas. Imao je dar od Boga", pričao je o njemu Daltrey.

71. U svojoj oproštajnoj poruci Mercuryja je spomenuo i Kurt Cobain. Napisao je kako mu se divi zbog njegovog odnosa s publikom., nečega što on nikad nije mogao postići...

72. Družio se Freddie i s glumcem Dustinom Hoffmanom. Jednom ga je proveo kroz svoje imanje gdje su uživali nekoliko sati jer je Hoffman razmišljao o tome da zaposli istog dizajnera za svoju kuću.

73. Sjećate se kako je Queen slučajno pomogao Pistolsima? E pa kad su se jednom sreli, Freddie je uradio sve kako bi isprovocirao mladog buntovnika Sida Viciousa. "Zvao sam ga krivim imenom, nešto tipa Simon Ferocious i vidio sam mu na licu da mu je to jako smetalo. Ali što mi je mogao napraviti", prisjetio se jednom prilikom Freddie.

74. Pistolsi & Queenovci su zamalo i snimili zajedničku pjesmu, ali iz straha kako će njihova publika reagirati na Freddieja, Johnny Rotten i ekipa ipak su odustali od te ideje...

75. Njegov prijatelj, DJ Paul Gambaccini prvi je ispravno prognozirao pjevačev kraj. "Bilo je to negdje početkom 80-ih, pričali smo u kafiću i pitao sam ga štiti li se od nove bolesti koje je 'pokosila' toliko mladih ljudi. Odgovorio mi je "Je*iga, radim sve sa svima", tad sam znao da će ga na kraju AIDS koštati glave, ali nije htio slušati".

76. Mercuryjev partner, Jim Hutton, potvrdio je u jednom intervjuu kako je Mercury za svoju bolest doznao negdje prije Uskrsa 1987. godine.

77. Iako je bolest tajio od javnosti, s kolegama iz benda o tome je pričao i svi su bili upoznati s njegovom situacijom.

78. Nekoliko zadnjih tjedana pjevačevo se stanje toliko pogoršalo kako se nije mogao dignuti iz kreveta, a izgubio je i većinu vida.

79. Svjestan da je došao njegov kraj, Mercury je prestao uzimati lijekove protiv bolesti te je ostao samo na tabletama protiv bolova.

80. Dva dana prije smrti, 22. studenog 1991. godine, pozvao je menadžera benda Jima Beacha na svoje imanje kako bi prenio njegovo posljednje priopćenje.

"Mogu potvrditi svima kako sam zaražen virusom. Poznat sam po tome da ne dajem intervjue i molim vas da poštujete moju privatnost u ovim teškim vremenima", pisalo je među ostalim u priopćenju.

81. Niti dva dana kasnije, Freddie je preminuo. Uz njega je bio njegov partner Jim Hutton, koji je kasnije ispričao kako je Freddie preminuo s prstenom kojeg mu je darovao.

82. Njegov posljednji ispraćaj održan je 27. studenog po pravilima Zoroastrizma.

83. Na sprovodu je bila njegova obitelj i njegovih 35 najboljih prijatelja, uključujući Eltona Johna i ostale članove Queena.

84. Kremiran je na groblju Kensal, a urna je uručena njegovoj prvoj ljubavi Mary Austin. Ona je njegove ostatke pokopala na tajnom mjestu te je rekla kako nikome neće nikad otkriti njegovo posljednje počivalište.

85. Mary Austin pripala je i većina njegova bogatstva. Naslijedila je kuću u kojoj je živio te buduću zaradu od tantijema.

86. Dio nasljedstva pripao je i njegovoj obitelji, a svojem osobnom kuharu Joeu Fanelliju ostavio je pola milijuna funti, 100.000 funti ostavio je svojem asistentu Peteru Freestoneu, a isti iznos pripao je i njegovom vozaču Terryju Gridingsu.

87. Partneru Jimu Huttonu ostavio je oporučno pola milijuna funti.

88. Pjesma "Show must go on" snimljena je samo šest tjedana prije njegove smrti. Freddie je bio u užasnom stanju, ali nagnuo je nekoliko gutljaja vodke i rekao "Dragi, ne boj se, mogu ja to". Vokale je navodno snimio u samo jednom pokušaju...

89. Nakon smrti po njemu je ime dobio asteroid. Komet se od svojeg otkrića 1991. godine zvao "17434", a onda je 2016. godine preimenovan u "FreddyMercury".

90. Po njemu je nazvana i vrsta žute ruže.

91. Švicarci su u čast preminulom pjevaču podignuli njegov kip kod jezera Geneva pet godina nakon njegove smrti.

92. U kuću slavnih rock & rolla ušao je 2001. godine kao član Queena.

93. Brian May kaže da se osjeća najbliže preminulom prijatelju kad izvode "Love of my life".

"Zamišljam kako bi Freddie sjedio kraj mene u studiju dok smo izvodili to i sjetim se dobrih, starih vremena", rekao je May.

94. Freddie je nastavio, ni kriv ni dužan, podizati prašinu i nakon svoje smrti. Godine 1999. Freddie je dobio svoju poštansku markicu, ali u pozadini nje vidi se Roger Taylor, a zabranjeno je prikazivanje živih ljudi, osim članova kraljevske obitelji, na poštanskim markicama.

95. "Ja sam najobičnija muzička prostitutka dragi", rekao je za sebe jednom prilikom legendarni pjevač.

96. Kad su ga 1984. godine mediji pitali gdje se vidi za 20 godina, dobili su odgovor u njegovu stilu "Za 20 godina? Ha-ha. Pa bit ću mrtav, dragi. Jesi li ti lud?"

97. "Da nisam dobar u pjevanju, stvarno ne znam što bih onda bio. Kuhati ne znam, mislim da bi bio najgora kućanica u povijesti", rekao je u jednom od rijetkih intervjua Mercury.

98. "Ja sam oduvijek znao da sam zvijezda. Jedina razlika je što se sad svijet slaže sa mnom u toj tvrdnji", šalio se za života pjevač.

99. "Najbitnija stvar za mene je živjeti predivan i raskošan život, dragi, Dokle god je takav život, stvarno me nije briga koliko će dugo trajati, ja ne znam drugačije". rekao je jednom prilikom.

100. "Hoću li u raj nakon smrti? Ne, dragi. Mislim da ja nisam stvoren za raj. Ne želim ići tamo. Pakao je puno bolji. Zamislite samo koliko dolje ima zanimljivih ljudi za upoznavanje!", izjava je pjevača koju ostavljamo za kraj liste...