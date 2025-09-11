Glazba, ptice i kućice - Dan obitelji Dedić u Sesvetama

U subotu, 13. rujna, Centar za kulturu Sesvete sjećat ćemo se obitelji Dedić – Arsena, Gabi i Matije – uz bogat program radionica i glazbenih događanja.

Već od 17 sati na Trgu Dragutina Domjanića posjetitelje očekuje kreativno obiteljsko druženje. Djeca i odrasli moći će sudjelovati na dvjema likovnim i modelarskim radionicama: „Kuća za ptice, kuća za dvoje“, gdje će se izrađivati privjesci od glinamola u obliku kućica, i u radionici modeliranja i oslikavanja drvenih kućica za ptičice. Paralelno će se na trgu održati i edukativno-glazbeni program ansambla Ad Gloriam Brass i udruge DOOR – Društva za oblikovanje održivog razvoja. Uz koncert koji je sufinanciran kroz program Kultura i umjetnost u zajednici, posjetitelji će moći sudjelovati u radionicama o očuvanju prirode, a u čitaonici Centra održat će se i radionica prepoznavanja ptica prema perju.

U dvorani Centra za kulturu u 19:30 sati čeka vas vrhunska glazbena poslastica, koncert Zagrebačkih solista koji će izvesti program posvećen Arsenu Dediću i pokloniti Sesvetskoj publici najljepše interpretacije njegovih nezaboravnih skladbi.

Cjelokupni program posvećen je poeziji i glazbi obitelji Dedić, otvoren je za sve zainteresirane, a ulaz je slobodan.