Glazba s Balkana 'gubi bitku' protiv algoritma na Spotifyju

Europska komisija je u ožujku objavila izvještaj koji potvrđuje ono što naši glazbenici osjećaju već godinama, a to je da - Spotify algoritam ne samo da ne pomaže, već i diskriminira glazbu s naših prostora, prenosi muzika.hr.

Spotify drži 56 posto europskog streaming tržišta po ovom izvještaju, što znači da diktira što će više od polovice europskih slušatelja otkriti. U dokumentu od 339 stranica, koje je pripremio konzorcij Panteia, piše kako algoritam favorizira ono što je već popularno. Gura izvođače iz SAD-a, Velike Britanije i ostalih velikih tržišta. Čak i kada se sluša lokalna glazba, sustav vraća na globalne hitove.

Osim toga, Spotify nema niti jednog editora zaduženog za regiju koja uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Rumunjsku, Srbiju i Sloveniju.

Posljedice su teške. Nakon što je Spotify uveo pravilo da izvođači moraju imati najmanje 1000 slušanja godišnje da bi zaradili novac, većina manjih izdavača iz jugoistočne Europe našla se u problemu, a to pokazuje studija bugarskog udruženja ANMIP-BG iz prosinca 2025. Radi tog pravila 85% nezavisnih izdavača sada zarađuje manje, a 65% njih kaže da je taj pad ozbiljan. To pravilo funkcionira u SAD-u, ali šteti malim tržištima.

Osim toga, algoritam ne prepoznaje specifičnosti kulturnih scena koje dijele jezik s većim tržištima. Hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski izvođači bačeni su u istu grupu bez razumijevanja regionalnih razlika. Prema studiji Miloša Hrocha i Petra Szczepannika izvođači gube svoj identitet, preporuke su manje precizne i publika teže dolazi do “svojih” izvođača.

Music Equality, organizacija koja se bori protiv ove prakse, postavila je pet zahtjeva - kidanje praga od tisuću slušanja, imenovanje regionalnih editora i metadata specijalista za jugoistočnu Europu, zahtjevi za geografskom raznolikošću na streaming servisima, nadzor nad algoritmima koji utječu na kulturnu reprezentaciju, te povećanje transparentnosti oko kuratorske politike.

- Kada nas Spotifyjev algoritam ne ‘vidi’, Europa nas ne čuje. Ovo više nije samo pitanje glazbene industrije - rekla je Ruth Koleva, predsjednica ANMIP-BG i osnivačica SoAlive Music Conference u Sofiji.

Music Equality su još oštriji.

- Spotify nas nije namjerno htio izbrisati. Ali brisanje ne zahtijeva namjeru. Zahtijeva moć, netransparentnost i odsutnost odgovornosti. Spotify ima sve troje. Kontrolira kako šezdeset posto europskih slušatelja muzike otkriva nove umjetnike. To čini putem algoritma za koji je Europska komisija sada dokazala da radi protiv manjih tržišta. Ne postoji zakonska obveza da se to promijeni. I djeluje u cijeloj našoj regiji bez jedne osobe čiji je posao razumijevanje naše muzike. To je diskriminacija ishodom. A ishod je ono što je važno. Balkan je preživio carstva. Nećemo biti tiho izbrisani od strane algoritma švedske streaming platforme - rekli su i pokrenuli peticiju na musicequality.org gdje traže konkretne promjene.

Izvještaj Europske komisije, tvrde, dokaz je kršenja UNESCO-ove Konvencije o kulturnoj raznolikosti, koju su potpisale sve države EU-a.