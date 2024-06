Glazbena diva počela je još kao djevojčica, a doživjela je i dvije velike tragedije u životu...

Nekoliko dana prije početka ljeta, te 1953. godine u Splitu se rodila curica koja će do danas postati jedna od najvećih glazbenih diva na domaćoj sceni i cijenjena kantautorica. Meri Cetinić odrasla je uz majku domaćicu, oca električara i dvojicu starije braće, Antu i Borisa.

Glazbeni talent je počela pokazivati već u osnovnoškolskim danima, a s 14 godina je pobijedila na splitskom 'Raspjevanom proljeću', a tad je izvela pjesmu 'Warm and tender love'. Godinu kasnije ulazi u skupinu 'CHE' kao orguljašica i tad je prva u Splitu zasvirala Hammondove orgulje.

storyeditor/2023-06-02/meri_cetinic_ivana_buric_ante_cetinic_280423-min.jpg | Foto: Privatni album

Nešto prije punoljetstva pjeva u skupini Delfini i odlazi na turneju u SSSR-u. Izvodila je tad Meri pjesme Janis Joplin, Deep Purplea, Led Zeppelina i drugih.

- Nakon što sam otišla iz Delfina na inzistiranje moga oca, upisala sam Pedagošku akademiju. Između satova predavanja, kako je tamo bio klavir, ja sam uvijek studentima svirala i pjevala. Tamo me je čuo Slobodan i predložio mi da zajedno napravimo grupu koja će se zvati More. On je već imao neke pjesme i već tada mi je pokazao i odsvirao mi More, more na gitari. Najprije smo bili neka akustična grupa. Ja sam svirala klavir i pjevala - ispričala je Meri jednom prilikom za Direktno.

storyeditor/2023-06-02/Meri_i_Delfini_USSR.jpg | Foto: Privatni album

Godine 1975. osvaja prvu nagradu za najbolju interpretaciju na Splitskom festivalu, a za pjesmu 'Gdje god pođeš' s grupom More i prvu nagradu žirija. S poznatom grupom je izvela dobro poznate hitove, kao što su 'Samo simpatija', 'Ti si moj san', 'On je moj bol' i ostale. Nakon pet godina u grupi, Meri odlazi u solo vode i 1979. godine snima album prvijenac 'Meri'.

- Već sam tada pisala pjesme i željela raditi nešto po svom. Rad u grupi me više nije zadovoljavao i odlučila sam krenuti dalje nekim svojim putem. Imala sam sreću što mi je brat Ante već tada živio u Nizozemskoj i radio u jednom studiju, pa sam otišla do njega snimiti neke svoje skladbe, a uskoro je onda počela suradnja s Runjićem - rekla je za Novi list.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell, Privatni album

Dvije godine uzastopno, 1981. i 1982. proglašena pjevačicom godine na prostoru bivše Jugoslavije. Potom je album 'Prašina sa puta' proglašen albumom godine za ženskog izvođača. Cetinić je u bogatoj karijeri objavila više od 20 studijskih albuma i gotovo 20 singlova.

- Kad ne bih pjevala, ne bih znala što ću sama sa sobom. To sam osjetila za vrijeme onih pauza. Meni je pjevanje smisao života. A kad kao pjevačica budeš i priznata, onda po meni, ne postoje veća životna zadovoljstva - izjavila je Meri jednom prilikom.

Foto: ilustracija / kamp kućica

Kao istinska glazbenica, svoj privatni život držala je podalje od očiju javnosti. Ipak, nije krila ogromnu ljubav prema svojoj kćeri Ivani. Rodila ju je s 23 godine i bila samohrana majka.

- Kratko je trajao moj brak u koji sam ušla trudna s 23 godine jer sam mislila da to tako treba ići, onako starinski. Našu kćer sam odgojila sama - kazala je Cetinić svojedobno.

Ivana je poput majke bila glazbeno talentirana, a nerijetko su surađivale. Tako su 2014. zajedno radile na albumu 'Dozvoli mi'. Svoju jedinicu je Meri izgubila 2021., kad je Ivana preminula sa samo 44 godine nakon borbe s teškom bolesti.

Foto: Facebook/Nives Celzijus/kolaz

- Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor...činile su naš život sretnim, prepun ljubavi... Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno... Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu...Tvoje stotine puta ponavljano "mami, I love you" odzvanjat će u mom srcu zauvijek - napisala je tad Meri na svom Facebook profilu.

Svega dvije godine kasnije, Meri je ostala i bez brata Ante, s kojim je i glazbeno surađivala.

- Veliki glazbenik, najveći kojeg sam poznavala, multiinstrumentalist, aranžer, producent, snimatelj, basist, skladatelj. Puno smo radili zajedno, snimio je i producirao mojih prvih najuspješnijih 5 albuma, kod njega sam snimala i on je svirao i aranžirao 'U prolazu', 'Lastavicu', 'Ja sam žena', 'Živjela ljubav'. Njegova je prekrasna skladba 'Mornareva žena' - navela je Meri.

Cetinić se nakon obiteljskih tragedija povukla iz javnosti, a publika ju je imala priliku slušati prije nekoliko mjeseci u Areni Zagreb na koncertu 'Domu mom'.

- Malo sam se povukla, rijetko nastupam, ali dolazim gdje osjetim da mi je mjesto. Gdje znam da ću se osjećati dobro - rekla nam je tad.

Foto: PROMO

Podigla je publiku na noge, a sve generacije su pjevale stihove kad je njima prepustila mikrofon. Pjesma 'Zemlja dide mog' je, govori nam, nastala na prvoj crti, dok je Vinko Barćot uza se imao gitaru i komponirao, usred rata.

- Ova pjesma ostat će i kad mene ne bude i ponosna sam što imam takve pjesme koje svi vole i znaju. Za nas glazbenike to je velika stvar - rekla nam je Cetinić.

Glazbenoj divi jedan od motiva za dolazak bila je upravo ljubav prema domovini jer, kaže, domoljubne pjesme imaju nevjerojatnu snagu.

storyeditor/2023-06-02/IMG-3223.JPG | Foto: Privatni album