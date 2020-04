Glazbena diva s upalom pluća ležala kraj zaraženih koronom

Prije tjedan dana glazbena diva Gabi Novak (83), kako piše Dnevni avaz, izašla je iz bolnice, u kojoj je završila zbog upale pluća i u kojoj je bila dok je Zagreb tresao razoran potres 22. ožujka.

- Kako sam? Što da vam kažem? Snalazim se u poluuništenom stanu. Imala sam upalu pluća, ležala sam pokraj soba u kojima su smješteni pacijenti s korona virusom. Jedva sam se izvukla - rekla je pjevačica u intervjuu za Avaz.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kad se vratila iz bolnice kući, imala je što vidjeti.

- Jako ružno... Potres me zadesio u bolnici. I, evo, sad sam u svojoj kući. Ne znam gdje bih počela jer majstori su zauzeti, dimnjaci su se srušili, čekamo što ćemo s grijanjem, kad će se napraviti... Uglavnom, sad sam u vrlo i rijetko tužnom vremenu. Ne samo ja nego cijeli Zagreb. U izolaciji smo svi. Mislim da se pandemija neće dugo smiriti - opisala je Gabi, ali glazbena diva u svemu ovome vidi i nešto pozitivno:

- Daj, Bože, da cijeli planet prodiše. Bože dragi, možda će nas ovo ponovno sjediniti. Zajedno prolazimo pakao, cijeli svijet.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Optimizam ju je uvijek držao što god ju je snašlo u životu.

- Djeci koja žive u izobilju, nažalost, bit će teško u životu. A mi, koji smo se borili... Evo što smo prošli posljednjih 30 godina. Koliko su ginuli zbog ništa. Sve se moglo drukčije. Bez suživota ne ide. Ako te neko uvrijedi i razočara i ubije sve što u tebi postoji, makni se. Kako je moj Arsen napisao: ‘Čistim svoj život’. To je bio njegov slogan. U životu odbacuješ krive ljude, krivu hranu, krivo podneblje... – ispričala je Gabi, koja je s Arsenom provela 42 godine u braku, sve dok ih njegova smrt nije razdvojila 2015. godine.

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

Pada li joj teško izolacija zbog pandemije korona virusa, Gabi je rekla:

- Pokolebam se, povučem se, isplačem to. Zašutim, uvučem se u neku samoću. Ali opet čovjek u toj samoći dođe do sebe. Ako znaš iskoristiti samoću, onda u njoj moraš tražiti sebe da vidiš dokle si došao. Samoća nije bijeg nego ti služi da dođeš do vlastite spoznaje. Samoća je čišćenje.

