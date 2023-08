Glazbene legende zapjevale su zajedno u Istri, Vitasović: 'Neka se Mladen muči, ja u 11 spavam'

Na tradicionalnoj Ližnjanskoj noći u Istri nastupili su Mladen Grdović (64) i Alen Vitasović (55). Iako je Alenova karijera bila obilježena usponima i padovima, od glazbe nije odustajao.

- Ja nisam nestao, ja sam puno puta padao i dizao se i ja sam tako ponosan da se uvijek dignem - objasnio je Alen Vitasović u IN Magazinu.

- Ali ja želim ići spavati oko 11, 12 sati da se odmorim. Jučer sam imao koncert i sve, a Mladen neka se malo muči - priznao je Alen dalje.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)

Međutim, Grdović se nije mučio, a publiku je počeo zabavljati oko ponoći. Ovo ljeto ispunjeno mu je nastupila diljem obale, ali i u susjednim zemljama. Već ima recept za uspješne nastupa, kao i dobar odnos s publikom.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Daje ti snagu ono što bi rekli baš pravu 'forcu', uglavnom krenem hladnokrvno, a onda nabijem tempo kako ja hoću - objasnio je Mladen kojeg uz 45 godina glazbene karijere, što ove godine planira i proslaviti, vežu različite problematične situacije.

- To što su me mediji tako uhvatili ne možeš ti to izbrisati, to je tako. Ja znam sve moje prijatelje šta rade i tako dalje ali ja sam Grdović i mene povezuju sa bevandom - zaključio je.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Problema s ovisnošću imao je i Vitasović te je o tome više puta javno progovorio.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

- Ja sam emotivac i emotivni ljudi i pametni ljudi pokleknu i onda idu ne znam na šank. Ne, treba to i žao mi je - otkrio je Alen.

Premda je jedan Dalmatinac, a drugi Istrijan, ove glazbene legende ne veže samo pjesma, već i prijateljstvo.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

- Jako mi je drago da Mladen dolazi u moj kraj. O njemu sve najbolje. Dobar je čovjek, pošten, iskren - rekao nam je Alen par dana prije njihovog koncerta.