Pjevač Alen Vitasović: Skrivam se po gradu, ali ne zbog orade nego zbog čestitki za rođendan

Hrvatski glazbenik Alen Vitasović proslavio je 55. rođendan i otkrio nam kako se osjeća, ali i planira li ga proslaviti.

- Osjećam se isto kao i jučer kad sam imao jedan dan manje. Sasvim normalno. Jedino što me ljudi gnjave, ali naviknuo sam na to, na koncertima i intervjuima, to je dio mog posla i života, sve je to u redu - otkrio nam je.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)

Ove godine, rođendan će proslaviti sa suprugom Eleonorom.

- Mislim da ću možda otići na večeru sa suprugom. Neću raditi feštu, nikad to nisam volio. Trenutačno sam u Puli pa se malo skrivam, a uvijek me nađu, svi mi čestitaju, a ja ne volim gužvu - rekao je kroz smijeh.

Vitasović nam je otkrio i planove za ljeto.

- Koncerti za ljeto su već dogovoreni, radim svaki vikend do kraja devetog mjeseca. Malo me zdravlje muči, bole me noge pa dosta sjedim na pozornici. Ali jako sam zadovoljan, samo da to sve fizički izdržim - izjavio je.

Inače, Alen je prošle godine prebolio teži oblik korone.

- To je bolest kao i svaka druga, dobio sam teži udarac, kasnije sam ju opet dobio, ali mi nije bilo ništa. Nisam se cijepio, iako nisam protiv cjepiva, ali jednostavno se više ne planiram cijepiti - rekao je.

Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

Za kraj, Alen se osvrnuo i na dogodovštinu koja mu se dogodila na koncertu u Kastvu kad mu je netko iz publike bacio ribu na pozornicu.

- Bilo je tog i prije samo nije bilo društvenih mreža pa se nije znalo, uvijek će se naći neka budala koja će napravit sramotu. Ovo što su meni bacili ribu, to nije ništa strašno. Ispalo je simpatično. Ta riba je doletjela iz mraka, to je bila zezancija, bile su maškare. Srećom je tamo bila moja žena koja radi u ribarnici u Puli pa sam ju na mikrofon pitao koja je to vrsta ribe, a ona je rekla da bacim to, da je to orada iz umjetnog uzgoja koja ne valja ništa, pa sam ja rekao da bace nešto kvalitetnije - rekao nam je za kraj kroz smijeh.