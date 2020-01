Glazbeni kameleon proslavio bi 73. rođendan, fanovi ga pamte

Vijest o smrti Davida Bowieja 10. siječnja 2016. ostavila je svijet u nevjerici. Legendarni glazbenik preminuo je samo dva dana nakon 69. rođendana kada je i objavio svoj posljednji, 25. album naziva 'Blackstar', kojeg su kritika i publika zasluženo vinuli u nebesa. Godinu i pol borio se s rakom u tajnosti, ali u toj bitci za razliku od mnogih životnih, nije uspio pobijediti. Preminuo je u svom domu, okružen obitelji. Njegov sin, redatelj Duncan Jones (48) prvi je potvrdio žalosnu vijest, supruga Iman (64) oprostila se od voljenog Davida na društvenim mrežama.

Iako su mu 8. i 10. siječanj, očev rođendan i dan smrti 'čudni dani', Duncan se osjeća dobro. Danas je i sam otac, a mjesec dana prije smrti David je saznao radosne vijesti.

- Moj tata proživio je deset života u jednom. Mnogo me toga naučio, a trenutno mi je najvažniji njegov savjet: 'Nemoj se gristi ni oko čega. Nikada. Nauči nešto iz toga, ponovno se digni i kreni raditi nešto novo i hrabro' - prisjetio se Jones, najpoznatiji po režiji filmova 'Moon', 'Source Code' i 'Warcraft'.

Glazbeni velikan David Bowie u dugogodišnjoj se karijeri okušao u brojnim žanrovima - glam rocku, art rocku, soulu, hard rocku, a nisu nepoznati niti njegovi izleti u dance, elektroniku, punk pa nije ni čudo da je slovio za najvećeg glazbenog kameleona. Čega god se prihvatio, radio je to sa stilom i svemu je dao osobni pečat. Iako je prvo ostvarenje objavio još 1967., njegov uspon započeo je 1972. albumom 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars'. Tri godine kasnije uspio je osvojiti vrhove američkih top lista singlom 'Fame'.

Izjavio je svojedobno da je gay kako bi skrenuo pažnju na sebe, a nakon toga je kosu obojio u narančasto i počeo se odijevati u žensku odjeću. Album mu je postao prava senzacija.. Bowie 1976. započinje eksperiment s avangardnim art rockom, a iako album nije iznjedrio velike hitove, kod Davidove publike ostvario je solidan odjek. Ono po čemu je britanska glazbena legenda najpoznatija su singlovi 'Let’s Dance', 'Space Oddity', 'Heroes', 'Changes', 'Under Pressure', 'China Girl', 'Modern Love', 'Rebel, Rebel', 'Life on Mars', 'Suffragette City', 'Absolute Begginers' i mnogi drugi klasici koji, bez obzira na 'staž', i dalje nalaze svoje mjesto u programima radijskih postaja i na playlistama DJ-a.

Nemoguće je bilo ne zamijetiti i njegove oči različite boje koje su posljedica ozljede pri jednoj školskoj tučnjavi. Bowie se okušao i u filmovima - prvo kao izvanzemaljac koji traži pomoć za svoj umirući planet u filmu 'The Man Who Fell to Earth'. Pojavio se u posljednjem filmu Marlene Dietrich "Just a Gigolo" iz 1978., a kritičari su hvalili njegovu ulogu u 'Čovjeku slonu' iz 1980. Znanstvenika Nikolu Teslu utjelovio je 2006. u filmu 'Prestige'.

Smjer je promijenio 1975. kada postaje opsjednut dance i funk zvukovima. Početak 1980-ih donio mu je nove velike komercijalne uspjehe kroz albume 'Scary Monsters' i 'Let's dance', a ostat će poznati i njegovi izleti u čisti komercijalni pop i to kroz duet s Tinom Turner 'Tonight' iz 1984. te suradnju s Mickom Jaggerom u 'Dancing in the Street' iz 1985. Tijekom 1987. oformio je grupu Tin Machine, ali taj mu je projekt nije najbolje prošao kod publike i bend je nakon dva izdana albuma pao u zaborav.

Solo karijeri vratio se 1993. godine. Nije ostao imun na glazbene trendove 1990-ih pa je u njegovim pjesmama bilo primjesa dance i techno glazbe. Od tada do danas objavio je šest albuma. Bowie je producirao albume i za druge glazbenike poput Lou Reeda, The Stoogesa, Iggyja Popa i dr. U novijoj glazbi njegov su glas svi zamijetili u pjesmi 'Reflektor' kanadskog benda Arcade Fire.

Njegova supruga Iman, jedna od najpoznatijih supermodela, s Davidom je bila u braku 24 godine. Slavni glazbenik upoznao je Iman na sastanku naslijepo koji je dogovorio njihov zajednički frizer. Prije ljepotice somalijskog podrijetla imao je prolazne avanture s brojnim slavnim ljepoticama među kojima su bile Elizabeth Taylor, Bianca Jagger, Tina Turner, Melisa Hurley. No s Iman je bila ljubav na prvi pogled koja je potrajala više od dva desetljeća.

Odmah se zaljubio no ona ga je odbijala jer se upravo bila rastala. Ipak je pokleknula njegovom šarmu.

- Nije mi bilo ni na kraj pameti da se udam za rock-zvijezdu, ali David me natjerao da promijenim mišljenje - rekla je Iman koja se udala za Bowieja 4. travnja 1992. Par ima kćer Alexandriju Zahru Jones, dok glazbenik iz prethodnog braka ima sina Duncana. Iman je uvijek govorila kako je Bowie jako duhovit i znatiželjan, a opisala ga je i kao svog zaštitnika.

- Iste večeri kad sam je vidio, počeo sam smišljati imena našoj djeci - priznao je Bowie o svojoj ljubavi.