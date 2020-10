Glazbenica Marina Tomašević na Farmi odlično kuha, a sjajna je i u vrtu: 'Bio joj je to izazov'

Sopranistica Antonella Malis i Boris Kosmač hvale Marinu Tomašević, koja se prijavila u ‘Farmu’. Kažu da je to napravila zbog novog izazova i hvale njezine brojne vještine

<p>Jedna od natjecateljica ovogodišnje “Farme” je i glazbenica i slikarica <strong>Marina Tomašević</strong> (60). Zadranka je u reality show ušla, kaže nam njena bliska prijateljica, sopranistica Antonella Malis, zbog izazova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trudna Ena Friedrich ušla u Farmu</strong></p><p>- Rekla je zašto ne probati ovako nešto s obzirom na to da nam je cijela ova situacija s koronom nametnula promjene. Pogotovo to što zadnjih nekoliko mjeseci, ako ne i godina, priča o odnosu čovjeka naspram prirode, koliko je to zanemareno. Čovjek je sastavni dio prirode - kaže Malis.</p><p>Marina joj je rekla da ulazi u reality show koji je i prije znala pogledati.</p><p>- Marina je to prihvatila kao izazov. Onoliko koliko bude spremna sebi dopustiti i iskontrolirati stvari, toliko će trajati unutra - smatra Malis. U show je, nastavlja Malis, Marina ušla otvorena srca.</p><p>- Ušla je bez ikakvih kalkulacija. U takvim situacijama čovjek vidi koliko može izdržati i sebe upozna. Marina je vrlo otvorena, prirodna i srčana žena, s puno iskustva i dobrih namjera. Zaista jedna predivna osoba. Poželjela bih je svakom za prijatelja. Meni je kao familija - zaključila je Malis.</p><p>Isto govori i Marinin prijatelj Boris Kosmač, imitator i direktor licence za Miss i Mistera turizma.</p><p>- Znam da će se odlično snaći u ‘Farmi’. Izvrsna je u svemu, od kuhanja preko vrtlarstva. I odličan je karakter. Smeta je jako nepravda. Uvijek je iznimno poštena i dobra - otkrio nam je Kosmač. I on, kao i Malis, smatra da je Marinin motiv za ulazak u show radoznalost.</p><p>- Marina je vidjela svijeta i svoje vještine pokazat će u ‘Farmi’. I ja joj predviđam pobjedu. Iako ne znam ostale kandidate. Osvojit će gledatelje svojom dobrom dušom, lijepim karakterom, neposrednošću, pjesmom i slikom. Marina je umjetnica - kaže Kosmač, koji je podsjetio na Marininu strast za slikanjem.</p><p>Naime, glazbenica već godinama slika portrete u vinorel tehnici i koristi vina. Nikad nije pohađala tečaj slikanja ili crtanja. Dosad je naslikala mnoge kolege: Gibonnija, Mišu Kovača, Mladena Grdovića, s kojim je rodbinski povezana... Bila je udana za njegova brata Paula, s kojim ima kćer Paulu. Marina je, kaže nam Kosmač, postala i baka. Njezina obitelj najveća joj je podrška u showu.</p><p>- Bila sam u velikoj depresiji. Vrlo brzo su mi umrli majka, sestra i šogor, a kad mi je umro i otac, to je bila kap koja je prelila čašu. Morala sam doći k sebi i naći nešto što će me održati na životu. I našla sam slikanje - zaključila je Tomašević, koja je i stekla status slikarice Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Najbolje se opušta u samoći crtajući i meditirajući.</p><p>Marina je rođena u Kumanovu u Makedoniji, a odrasla je u Zadru. Nakon 15 godina bavljenja glazbom, 1989., na poziv pokojnog Tomislava Ivčića, odlazi u Zagreb, gdje započinje njezin diskografski rad. Nakon prerane Ivčićeve smrti, započinje suradnju s Rajkom Dujmićem. Iz te suradnje nastaje album “Nedjelja popodne“.</p>