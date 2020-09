Glazbenici nisu fer, smanjili su cjenik s 15 na 12 tisuća eura

Ljudi ni ne žele izaći ako znaju da je fajrunt već u ponoć. Ta je mjera presmiješna. Nekad smo imali 1000, sad 300 gostiju u klubu, a oni ne žele pjevati za 3000 eura, govori nam naš sugovornik

Ni najbolji respiratori Alemke Markotić ne mogu nam spasiti klupsku scenu. Ja sam svoja tri kluba zatvorio do daljnjeg jer nema smisla raditi do ponoći. Noćni klub bi se zvao predvečernji da je smisao da radi do ponoći, slikovito nam počinje opisivati život noćnih klubova od početka pandemije vlasnik triju zagrebačkih eminentnih noćnih klubova koji se tim poslom bavi više desetljeća.

Da nikad nije bilo kao danas, ne treba posebno spominjati jer se nikad do prije šest mjeseci nismo našli u pandemiji koja je nakratko zaustavila svijet, a ne samo klubove. Ipak, činjenica da restorani mogu raditi do dva sata ujutro po slovu zakona, a caffe barovi, pubovi, noćni klubovi i ostali, koji u ponudi nemaju hranu nego samo piće, maksimalno do ponoći, i to prevencije radi zbog širenja novoga korona virusa. Tako će biti barem do 7. listopada.</p><p>- S noćnim barom koji ima veliku terasu pokušali smo preko ljeta na otvorenom raditi sa živom muzikom, ali sve je to bilo slabo. Napravili smo samo minuse. Ljudi ne žele ni izaći ako znaju da će u ponoć fajrunt. Ljeti su dani dugi pa nitko ni ne izlazi prije 23 sata. Tako da je ova mjera ista kao da su rekli da se smiju igrati nogometne utakmice, ali 15 minuta prvog poluvremena. Smiješno - dodaje nam naš sugovornik koji ne namjerava otvarati svoje klubove dok se ne riješi situacija s COVID-19. Osvrnuo se i na iščekivanje cjepiva protiv korone.</p><p>- Dakle, mi možemo čekati ili imunitet krda, ili procjepljivanje, ili čudo da taj virus sam od sebe nestane, no nitko ne spominje da rade na lijeku. Logičnije bi bilo da se time pozabave, a ne samo da spominju cjepiva od kojih ljudi zaziru - dodao je.</p><p>Ipak, kaže, da se osobno ne ljuti na mjere i zabrane koje je propisao Nacionalni stožer vezano za noćni život, ali smatra da su trebale biti konkretnije.</p><p>- Slažem se da takvi izlasci i mjesta mogu biti izvor zaraze. Ne dao bog da netko zaražen dođe, to se proširi u trenu. I baš zbog toga ta mjera je suluda jer je svejedno borave li ljudi sat ili pet sati kad u klubu ne možete držati distancu. Onda ili dopustiš ili sve zatvoriš, ali kad bi oni donijeli odluku da svi ne radimo, morali bi takav scenarij i financijski potpomoći. Zato nam i ne brane da radimo, ali su napravili sve da sami zatvorimo - pojasnio je. Ističe i što mu se još posebno zamjerilo u pandemiji.</p><p>- Većina glazbenika koji sviraju po našim klubovima zaradili su lijepe novce pa im nije problem pauzirati u pandemiji. No posebno mi smeta što nisu kolegijalni. Svi ti ljudi su postali to što jesu upravo zahvaljujući nama koji držimo klubove i koji smo im omogućili da postanu to što su danas. I mi smo ti koji smo im omogućili da u jednoj noći zarade po 15.000. A sad kad je problem i kad je neviđena situacija u svijetu, oni spuštaju cijene do 20 posto pa bi pjevali za, recimo, 12.000 - priča nam vlasnik.</p><p>Pitali smo o kojoj valuti priča.</p><p>- Pa eurima, naravno. I to ne pjevaju cijelu noć, nego dva sata. Nekad smo u klubu imali 1000 gostiju, koji su uz karte popili barem dva pića. Sad ne možete skupiti ni 300 ljudi, a do ponoći jedva da jedno srknu, a oni za dva sata ne bi pjevali za recimo 3000 eura. Ni trunke solidarnosti i razumijevanja, a po medijima se žale kako im je sad. Pazite, govorimo o ljudima koji žive u zemljama gdje je prosječna plaća 500 eura. To me stvarno žalosti i ljuti. Da se mene pita, svi vlasnici klubova bi se trebali ujediniti i onemogućiti im da više ikad stanu na bine u klubovima pa da vidite kako bi drukčije pjevali - pojasnio je što zamjera pjevačkim zvijezdama. Drugi vlasnik restorana i kluba u Zagrebu, koji je također zatvoren, slaže se djelomično s ovim tezama i kaže:</p><p>- Da, veće zvijezde doista za dva sata pjesme, nekad i manje, traže od 12.000 do 15.000 eura, no sad ih ne bismo mogli platiti ni da traže upola manje.</p><p>Smatra da se problem oko radova klubova u pandemiji mogao riješiti drukčije.</p><p>- Na obali je bilo klubova koji su poštovali mjere tako što su ispred njih cijelo vrijeme stajali ljudi civilne zaštite i brojili koliko ih ulazi. Ne bi dopustili da uđe više od preporuke te bi puštali nove ljude kad bi dio njih izašao. Konkretno su to radili u Dubrovniku, a i u Splitu. Tako su mogli i u Zagrebu. No bolje od toga bi bilo da su dopustili normalan rad. Ako dođe do širenja zaraze u nekom klubu, onda neka ga zatvore na deset dana i sve osoblje pošalju u izolaciju - smatra ovaj vlasnik, u čiji klub su zalazile mnoge estradne, ali i nogometne zvijezde.</p><p>S obzirom na to da se vlasnici klubova uglavnom poznaju i da znaju što se kod koga događa, pitali smo ga ima li saznanja je li ijedan klub u Zagrebu kažnjen zbog kršenja sadašnjih mjera.</p><p>- Uglavnom su nadzori rijetki po tom pitanju, ako ih uopće ima. Jedino što sam čuo jest da je Team klub dobio kaznu od 50.000 kuna, no stignu se žaliti pa to obično padne na 10.000 kuna, te da su im nekoliko dana kasnije poslali raciju. No u Virovitici, gdje su po ljeti radila tri noćna kluba, policija je dolazila nakon ponoći. Vlasnici su odbili zatvoriti klub, a policajci su im rekli da su takve preporuke i nikome ništa - ispričao je.</p><p>Ujedno nam otkriva i što ga je iznenadilo u pandemiji dok još nije privremeno zatvorio vrata svojega kluba.</p><p>- Došli su nam radnici izvana kad su granice bile zatvorene. Morali su, naravno, u karantenu, što smo ispoštovali, no iznenadilo me što ih nitko nije došao provjeriti niti je itko išta od nadležnih službi pitao. Dakle, oni su bez problema mogli sutradan početi raditi i nikome ništa. Nismo to dopustili, ali i sad mi je nevjerojatno da netko izda mjeru i to ne provjerava u pandemiji - rekao je.</p><p> </p>