Sve o tajnim partijima klubova, kafića i restorana po Zagrebu

Dok se nadležni loptaju: ‘Nisam ja kriv, ti si’, centar Zagreba partija do jutra uz živu muziku na terasi i pritom ne krši zakon jer su se kafići i klubovi preregistrirali da bi legalno produljili radno vrijeme

<p>Gužva, buka, narodnjački ritam, zveckanje čaša i leda slika je centra Zagreba unatoč pandemiji i mjerama Nacionalnog stožera koje nalažu rad do ponoći. Ondje tek u ponoć nastaje dernek. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ustavni sud odlučio da su mjere stožera zakonite</strong></p><p>Nema maski iz više razloga. Prvo nisu nužne, drugo s maskom se ne može piti, a u buci se ionako gosti međusobno ne čuju, dok bi se s maskom to svelo na razinu nemogućeg. Distanca od metar i pol do dva ne postoji. Previše je ljudi na jednome mjestu. Tako je u restoranima/klubovima u Tkalčićevoj, kao i na Cvjetnom trgu.</p><p>- Oni ne krše zakon jer prema zakonu restorani u centru grada imaju pravo raditi do dva ujutro zbog turista. To što turista nema, zakon nije briga. Tako, recimo, Khala, Barbieri’s i Buldog rade iza ponoći jer mogu. Imaju i terase, pa i živu muziku vani, te su puni. Mnogi caffe barovi i klubovi su se preregistrirali upravo kako bi legalno produljili radno vrijeme. No to je, nazovimo, ‘rupa u zakonu’ koja ih drži na životu, dok ostali nemaju tu priliku. Osobno mi je drago da rade jer je centar posebno stradao zbog potresa, ali ako se ograničuje vrijeme i uvode mjere u svrhu zaštite od virusa, onda se to ili treba na sve odnositi ili na nikoga - kaže nam vlasnik poznatog zagrebačkoga kluba (op.a., podaci poznati redakciji), koji je godinama u tom poslu.</p><p>Dodaje da mu nikako nije jasno kako održati distancu u toj gužvi i tko može u ovome modelu rada spriječiti širenje virusa.</p><p>- Smatram da bi bilo bolje da sve puste da rade kao i prije te da se, kad dođe do izbijanja virusa, zatvori taj lokal na deset dana, djelatnike se pošalje u izolaciju i upozori građane. Nakon toga se opet otvara. Stožer konstantno ističe kako smo u fazi plesa s virusom, a taj ples je očito zabranjen jedino za noćne klubove - dodaje nam vlasnik poznatog kluba u Zagrebu koji je zatvoren od početka pandemije.</p><p>- Nismo otvarali jer nema smisla. Mjere su takve da kad kreće život u klubu, moramo zatvoriti, onda je bolje da ni ne radimo. Ne možemo tako pokriti troškove - rekao je.</p><p>No građani se bune diljem grada i tvrde kako se probija radno vrijeme. Tako je jedan od njih i na Facebooku pisao kako je zvao policiju da prijavi kršenje javnog reda i mira u caffe baru Torrente u Novom Zagrebu. Opisao je i kako alkoholizirani gosti viču i nakon izlaska iz kafića te naveo da se zna svirati do 4 ujutro. Za sve ove navode, kao i za noćne zabave u centru grada, poslali smo upite ministru Davoru Božinoviću i čekamo odgovore.</p><p>Ministar Vili Beroš nam je pojasnio da prvo treba reagirati Zagrebački stožer, pa tek onda Nacionalni. Za mišljenje smo pitali i Zvonimira Šostara, ravnatelja NZZJZ-a 'Dr. Andrija Štampar', koji svakodnevno izvještava o koroni u Zagrebu na konferenciji lokalnog stožera. Odgovor također čekamo. Uglavnom ili se prebacuje loptica odgovornosti ili vlada zavjet šutnje. </p><p>No kontaktirali smo i vlasnika Torrentea. Iako je upravo izlazio iz bolnice preboljevši koronu, rado je odgovorio na sva naša pitanja.</p><p>- Volio bih dotičnoga gospodina počastiti pićem i da porazgovaramo te riješimo problem ako možemo jer mi poštujemo sve propise. Glazba nam nije jača od dopuštenih 95 decibela, nikad ne radimo iza ponoći, a ako ga smeta vrsta glazbe, tu mu ne mogu pomoći. Imam pub u centru grada gdje puštam samo rock glazbu, no to u Novom Zagrebu ne prolazi. Mladi vole slušati narodnjačku, a o ukusima se ne raspravlja. Ja volim klape jer sam Dalmatinac pa ih ne puštam jer ni to ne prolazi - priča nam vlasnik Torrentea.</p><p>Objasnio je i kako je cijeli prostor pod videonadzorom te se lako može utvrditi govori li istinu.</p><p>- Evo, neka dođe tko hoće i neka dokaže da radimo iza ponoći, ja ću mu pokloniti restoran i do kraja života davati svoj honorar - dodao je. No ispred posla i nesporazuma je ipak zdravlje pa smo ga pitali kako se zarazio koronom.</p><p>- Ne možete to znati jer sam tjedan dana prije nego što sam obolio bio izvan svega. Nisam imao ni nekih kontakata niti sam bio po vani, a prije toga sam bio u Dubrovniku u hotelu gdje je sve držano na nivou i nitko oko mene nije bio zaražen. Problem su asimptomatski slučajevi koji nose virus, a nemaju simptome, no to nećete nikad ni otkriti da ste od takvog nekoga pokupili - priča nam vlasnik lokala koji ističe da je oduvijek u sportu i formi još otkad je završio Kineziološki fakultet, a danas je u 50-im godinama.</p><p>- Ja sam živi dokaz da virus ne bira i da ne možete znati kako će vam tijelo na njega reagirati. Nikad nisam zapalio cigaretu i cijeli život se zdravo hranim, treniram... No bilo je zaista gadno - rekao je. Opisao nam je i kako je sve počelo.</p><p>- S blagom temperaturom. Odmah sam se taj petak javio doktorici, no rekla je da ne paničarim, da temperatura ne znači odmah koronu. Rekla je i da ako se temperatura ne spusti do ponedjeljka, da ću ići na testiranje, a dotad da se izoliram za svaki slučaj. Tako je i bilo, a temperatura je samo rasla. Upravo vas to ‘ubije’, ta konstantna temperatura. Meni je bila oko 39 i nije se spuštala ni sa šest Lupoceta od 1000 kroz dan. Strašno. No nakon pet dana spustilo mi se na pluća i završio sam u bolnici. Stvarno to ne bih poželio ikome. Virus je tu i na svakog drukčije djeluje, eto mene je ‘sašilo’, ali sad sam hvala bogu dobro - opisao je svoju borbu s koronom.</p><p>Oni koji su se snašli pa uspijevaju legalno tulumariti u Zagrebu i u koroni ne zamaraju se kolegama koji su bili prisiljeni zatvoriti vrata klubova, i to barem još do 7. listopada. Stožer civilne zaštite produljio je u utorak, 22. rujna, primjenu odluke o ograničavanju radnog vremena barova na još dva tjedna. Tom odlukom ograničeno je radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz kategorije 'Barovi', kao što su noćni klubovi, noćni barovi, disko barovi, caffe barovi i sl., koji smiju raditi do ponoći.</p>