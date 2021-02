Splitski glazbenici su u sklopu humanitarne akcije 'Glazbene ruke pomoći' snimili novu pjesmu 'Ruke pomoći' kojom daju potpunu podršku svima koji su u vremenima pandemije i razornih potresa ostali bez svega. Splitski glazbenik iz benda Festivo Pavao Akrap u vrlo kratkom roku napisao je pjesmu. Otkrio je za Dalmacija Danas kako je sve pokrenuto.

- Radijski voditelj na radio Splitu Denis Šabić je inicirao cijelu ideju. Moj Festivo bend često je u kontaktu sa Šabićem, konkretno naš bubnjar Joško Radić i Denis su dugogodišnji prijatelji i zapravo na tom tragu se dogodila inicijativa. Natuknuo nam je da bi bilo dobro okupiti poznate glazbenike koji će otpjevati novu humanitarnu pjesmu - kazao je u početku razgovora Akrap.

Priznao nam je da se u cijelu humanitarnu priču ‘uvukla’ viša sila jer je pjesmu napisao u roku od sat vremena, a demo aranžman bio je gotov već idućeg dana.

- Rekao bih da se u cijelu priču ‘uvukla’ viša sila. Pjesmu sam napisao u roku od sat vremena te sam nakon toga sam osmislio glazbu i osnovni aranžman. Do idućeg jutra pjesma je dobila svoju prvu demo verziju - otkrio je.

Demo snimak poslao je Denisu Šabiću, a glazbenici su odmah pristali pjevati, kaže kako nisu dvojili niti sekunde.

- Pjesmom želimo pomoći našim stanovnicima u potresom pogođenim područjima. Srce Hrvatske je pogođeno i naša je dužnost pomoći im kako god možemo, a riječi utjehe i dodir srca glazbom naše su najbolje sredstvo - rekao je Akrap.

Svi koji su sudjelovali u ovoj humanitarnoj priči odreći će se autorskih i izvođačkih prava na pjesmu, a u planu je organizacija koncerta u Splitu i Zagrebu. Prikupljeni prihodi bit će uplaćeni onima kojima je to najpotrebnije. Akrap je otkrio i kako mu je došla ideja za tekst ove pjesme.

- Kada sam pisao pjesmu dvije su mi misli bile na pameti. Prvo zbog težine tragedije koja se dogodila, te zbog pijeteta prema izgubljenim životima, smatrao sam da eventualna pjesma ne smije biti 'poskočica', već to mora biti priča - priča tragedije, ali

jednako tako i priča nade u kojoj se možda netko i 'pronađe'. A druga misao je bila vezana uz činjenicu da su ljudi izgubili svoj dom i s njim još puno više od puke građevine. Naime, u Hrvatskoj dom nije puko boravište kao na zapadu kojem kao društvo težimo, jer dok je tamo dom vrlo promjenjiva stvar u nas je to stvar tradicije, što je po meni izvrsno. U našim okvirima dom se gradi kroz generacije i predstavlja niz sjećanja na djetinjstvo, niz uspomena na neke drage ljude. I to je bila iskra inspiracije za tekst koji počinje ovim riječima: 'Djed i baka ovdje stvorili su dom, ocu majci rekli: tu je i vaš krov'. Bilo bi mi drago da ova pjesma probudi tračak nade u srcima onih koji su najpogođeniji ovom tragedijom i to kroz ljubav koju im upućujemo, otvorenog i iskrenog srca - emotivan je splitski glazbenik.

Glazbenici su snimili pjesmu u rekordno brzom roku. Svi su pokazali koliko im je stalo.

- Tu je 14 divnih ljudi koji su ovu pjesmu u rekordno brzom roku otpjevali u studiju. To dovoljno govori o njihovo volji, želji i susretljivosti. Takav posao odraditi za samo dva dana je veliki uspjeh, ali i dokaz njihove volje i ljubavi - nastavio je Akrap.

Izvođači pjesme 'Ruke pomoći' su: Tedi Spalato, Alen Nižetić, Hari Rončević, Barbara Garić, Boris Oštrić, Tomislav Bralić, Jole, Johnny Gitara, Izabela Martinović, Petar Dragojević, Nataša Reić, Jasna Zlokić, Nenad Vetma, Denis Šabić i bend Festivo.

- Svima im veliko hvala, a moram spomenuti i: Damira Marušića (Dado-Deva) koji je aranžirao pjesmu i snimio bas gitaru, Leu Škari koji je dao svoj doprinos u kompletnom aranžmanu kroz klavijature koje je i snimio, zatim veliko hvala i Karlu Doturu. Karlo je snimio sve gitare, a bubnjeve je snimao Joško Radić. Hvala i Tomislavu Peharu koji je snimao gospodina Tomislava Bralića u svom studiju, zatim zahvala Mauru Širolu, on je odradio posao snimanja s Jasnom Zlokić. Na kraju, posebne zahvale Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita i DVD-u Okrug. Oni su velikodušno prihvatili sudjelovati u spotu. Moram spomenuti i Crveni križ te RTL televiziju koja je bez ikakve naknade ustupila cijelu arhivu snimaka. Snimanje i montaža cijelog spota išla je preko našeg prijatelja Boštjana Vučka - studio Bora - zahvalan je Pavao.

- Ako ova pjesma pobudi u ljudima barem jednu žaruljicu nade, ja sam beskrajno sretan i ponosan – zaključio je za Dalmacija Danas autor humanitarne pjesme 'Ruke pomoći'.