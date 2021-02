Osnivač ste uspješnih platformi Crno Jaje, GoHome i Osiguraj.me. Što biste kazali, koje su prednosti i mane online biznisa?



Rekao bih da je prednost svakako lakši dolazak do kupaca jer je potencijalno tržište cijeli svijet, u startu je manji fiksni trošak i jednostavniji ulaz. Mana je nedostatak developera, programera i dizajnera, a očekivani problem su i najave različitih, po meni doista nepotrebnih, regulacija na razini EU kao i iznimno teško pridobivanje povjerenje kupaca u toj šumi ponuda. Smatram da je upravo povjerenje kupaca najveća vrijednost koju naši brendovi imaju. Crno Jaje već deset godina dovodi ne samo Hrvate nego i Slovence, Bosance, pa i Austrijance i Nijemce, u Dalmaciju, Istru, na Kvarner i u ostale regije. Deset godina lideri smo u eCommerceu jer, uz povoljne turističke ponude kojima punimo kapacitete naših partnera, nudimo iznimno povoljne zdravstvene, kozmetičarske, ugostiteljske i slične usluge. Ključ je povjerenje koje Crno Jaje ima kao jak brend i kvalitetna ponuda koju imamo. Platforma Osiguraj.me u posljednje tri godine pozicionirala se kao jedan od lidera eOsiguraj tržišta obveznog automobilskog osiguranja.



Što kažu članovi udruge Glas poduzetnika, na čijem ste čelu, u kojem sektoru su posljedice lockdowna najveće i kad bi se, prema vašemu mišljenju hrvatsko gospodarstvo moglo vratiti u stanje prije pandemije?



Držim da smo mi poduzetnici i obrtnici žilava sorta ljudi i ne damo se tek tako. Najveće padove imaju oni kojima je poslovanje zabranjeno ili ograničeno - tvrtke za povremeni prijevoz putnika, putničke agencije, event industrija, rođendaonice, ugostitelji, kockarnice, teretane itd. Pad u poslovanju je svima od 60% na više, a mnogima i više od 80%. Na njih su vezane industrije kraft piva, trgovački segment vezan uz HoReCa sektor i njihovi proizvođači, OPG-ovi, hoteli itd. S obzirom na to da se najavljuje veća procijepljenost tek krajem godine u cijeloj EU i svijetu, ozbiljniji rad očekujemo tek 2022. godine.



Poduzetništvom se bavite od rane mladosti - prodavali ste stripove, poslije zastave, a danas online usluge. Koje su najvažnije stvari koje ste naučili o biznisu?



Moj pokojni djed mi je jednom, kad sam imao negdje 14 godina, rekao; 'Budi prije svega čovjek'. Tad to nisam shvaćao, no u ovoj krizi uistinu smo vidjeli tko se pokazao kao kvalitetna osoba, kako u profesionalnom tako i privatnom kontekstu, a tko nije. Nadam se da nisam iznevjerio svog djeda, koji mi je bio veliki oslonac u životu.

Zbog čega Hrvati godinama promišljaju prije nego što odluče baviti se samostalnim poduzetništvom? Sigurno nije jedini i glavni razlog već dobro znana porezna nesigurnost.



Mnogi se plaše neuspjeha, i to zato što je on više stigmatiziran kao krimen nego što zapravo postoji u realnosti. Nije problem ne uspjeti nego ne pokušati i ne odustati. Porezna presija je ogromna, porezi su među najvećima u EU, a javni servis među najlošijima. Regulacije su iznimno velike u svakom segmentu poslovanja, jednostavno je previše pravila, formulara i okvira, a s druge strane pravosuđe je rak rana društva, neefikasno i nepotentno te jedan od glavnih razloga nedolaska ozbiljnijih investicija u Hrvatsku. U UGP-u tražimo jasne reforme na bazi manje poreze, više pravde i rada i cjelokupnu digitalizaciju.

Udruga priprema razne pogodnosti za svoje članove, a najnovija je paket oglašavanja na 24sata, koji ima i humanitarnu stranu. Koliko je, iz vašeg iskustva, i kakvo, oglašavanje važno za biznis?



Zalažemo se za adekvatne i jasne kratkoročne ekonomske mjere, a s obzirom na zatvaranje i ograničavanje poslovanja, tražimo poreznu reformu i reformu pravosuđa, javne uprave i lokalne samouprave. Članovima nudimo čitav niz konkretnih pogodnosti kao što su povoljnije telekom i bankarske usluge. Primjerice, svaki novi član ostvaruje gratis uslugu vođenja računa prvih šest mjeseci, a start-up tvrtke čak jednu godinu. Također, s medijskom kućom 24sata pokrenuli smo akciju oglašavanja. 24sata su medij s ogromnim dosegom, a od sada se oglašavati može uz veliki popust. Držimo da je ovako jaka i povoljna kampanja u suradnji s 24sata iznimno bitna svakom članu kako bi privukla potencijalne kupce i korisnike njihovih usluga i proizvoda. Dio tako sakupljenog novca također će biti namijenjen i za pomoć potrebitima u Sisačko-moslavačkoj županiji, a u sklopu UGP-ove humanitarne akcije.

Ova humanitarna kampanja samo je nastavak vaših aktivnosti za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji nakon potresa. Koliko je novca prikupljeno do sada preko udruge Glas poduzetnika i kako će on biti utrošen?



Do sada smo prikupili gotovo četiri milijuna kuna i želimo sakupiti još novca kako bismo ostvarili ciljeve. Jedan smo već završili, donirali smo 20 stambenih kontejnera potrebitima, a sad radimo na gradnji do 10 UGP kuća za 10 obitelji, kao i na gradnji poslovnog dijela kontejnerskoga kompleksa u Petrinji na Sajmištu. Imamo spremnu dokumentaciju te u suradnji s Vladom RH i Gradom Petrinjom bacamo se na posao, a sve s ciljem oživljavanja poduzetničkih aktivnosti na navedenom području.



Što je, po vama, nada za konkretan oporavak toga kraja?



Nada su ljudi koji ondje ostaju i velika većina koja ipak ne želi otići, nada su i oni koji su otišli, a kojima treba dati šansu da se vrate. UGP je predložio Vladi RH da se za navedeno područje propišu posebni porezni uvjeti kao dio ekonomske revitalizacije jer smatramo da je to nužno, uz, naravno, obnovu objekata i infrastrukture. Predložili smo da se sljedećih od 5 do 10 godina tvrtke koje zapošljavaju na navedenom području oslobode plaćanja poreza na dohodak i zdravstvenog doprinosa kako bi se povećale plaće radnicima te da se ne plaća porez na dobit u navedenom periodu. Samo takvim jasnim benefitima možemo privući investitore i poduzetnika u navedena područja, koja propadaju zadnjih 30 godina, pa i više.