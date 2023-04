Glazbenik Ive Županović priča nam o karijeri, prijateljstvu i hobijima: S Belanom kuham

Da, imao sam sreću da u nekoliko prigoda na nekim koncertima pjevam s Oliverom Dragojevićem. Prije 10-ak godina sam mu snimio nekoliko demo snimki po narudžbi nekih autora jer, kako kažu, imam sličnu boju glasa Oliverovoj. Svakako zanimljivo i poučno iskustvo, ali i čast jer sam znao da to moram što bolje otpjevati jer će Oliver slušati. A on je za mene, bez ikakve dvojbe, najveći od najvećih s ovih prostora, priča nam zadarski pjevač Ivan Ive Županović. S njime smo popričali o karijeri, riječkom bendu Letu 3, prijateljstvu s glazbenicima Nenom Belanom (61) i Tomislavom Bralićem (54), obitelji, hobiju...

Kada ste shvatili da je glazba ono čemu se želite posvetiti? Kako je tekao Vaš glazbeni put? Jeste li se dosad susreli s nekim teškoćama?

Pa negdje 2003., 2004. sam se počeo baviti isključivo glazbom i od nje živjeti. Do tada sam se bavio raznim oblicima poslova, od građevine i turističke animacije do pomorstva, odnosno plovidbe svjetskim morima na tankerima koji su prevozili sirovu naftu. Bavio sam se i sportovima, nogometom, karateom, i bio sam dobar i perspektivan, ali baš tu negdje oko 2003., odnosno 2004. sam zaključio da je glazba ipak moja prva i najveća ljubav i da u njoj pronalazim najveće zadovoljstvo. Pronašao sam samog sebe kroz nju. Naravno da u svim profesijama čovjek naiđe na poteškoće i prepreke pa sam se tako i ja susretao s njima, ali je sve lakše ako vjeruješ u sebe i ako slijediš svoj put. Moj put je glazba i u njoj uživam.

Dosad ste surađivali s brojnim velikim imenima s hrvatske estrade - Tomislavom Bralićem, Nenom Belanom, Oliverom Dragojevićem… Krije li se u njima Vaš glazbeni uzor? S kime Vam je bila najdraža suradnja? Kako je protekla ona s Nenom

Belanom? Družite li se s Nenom i u privatno vrijeme?

Tomislava Bralića znam stvarno jako dugo, čak smo bili jedno vrijeme dio benda, grupa Ankora, pa smo neko vrijeme nastupali zajedno i zbilja je veliki profesionalac. A snimili smo i jedan duet koji je završio na albumu njega i klape Intrade. Veliki smo inače prijatelji svi zajedno, vežu nas kumstva i zajednička ljubav prema glazbi. Neno i ja smo prije svega prijatelji koje je, naravno, spojila glazba. Kroz to prijateljstvo se ostvarila suradnja na nekim mojim pjesmama od kojih je i jedan dio završio na mom albumu „S tobom mogu sve“. Pravi gušt mi je s njime raditi jer se totalno kužimo i nema nervoze (osim ponekad kod mene hahaha), jer je sve 'easy going'. Družimo se privatno jako puno, a najmanje pričamo o glazbi. Uglavnom pričamo o dobroj spizi, a bome znamo i kuhati, a tu sam ja gazda hahahah. To znaju biti prave gurmansko – hedonističke sesije…

Prvi prvi samostalni album izdali ste 2021. Sabrali ste sve najljepše pjesme na jedno mjesto i publika je, čini se, sjajno reagirala. Jeste li očekivali to? Dotiče li se neka od tih pjesama i Vašeg privatnog života? Koliko ste dugo radili na albumu? Planirate li u skorije vrijeme izbaciti novi album, pjesmu?

Da, lijepe su se pjesme našle na albumu. Publika ih je prihvatila sjajno i super je feeling kad ih ljudi sa mnom pjevaju na nekom nastupu/koncertu. Iskreno, nisam znao što očekivati, niti kako će pjesme polaziti kod publike, samo sam znao da su to pjesme koje sam ja odabrao za svoj gušt i bilo mi je bitno da ja sam u njima uživam. Na kraju se ispostavilo da je to dobar recept jer se osjeti iskrenost. Svaka od tih pjesama doslovno priča djelić mog života. Tako i biram pjesme, moraju imati neke realne dodirne točke s mojim životnim iskustvima kako bih se uopće i mogao pronaći u njima. Pa se slobodno može reći da su dijelom biografske.

Album je nastajao valjda nekih 10-ak godina jer je kod mene važi ona „vrag odnija prišu“ hahahah. To je tako kod mene, sporo palim i još se sporije pokrećem, kao neki stari dizelaš, ali kad jednom krenem onda nema stajanja. U planu su svakako nove pjesme, ove godine dvije sigurno. To je neki tempo kojeg se zadnjih godinu – dvije nastojim držati, odnosno dvije – tri pjesme godišnje. A što se tiče novog albuma, mislim da je realno za očekivati da će izaći negdje do ljeta 2025. godine. Svakako neće proći još 10 godina.

S pjesmom "Noćas mi je rekla" bili ste na Zagrebačkom festivalu. Kako je ona zapravo nastala? Je li Vas odmah očarala? Kako je nastao spot za istoimenu pjesmu? Gdje ste ga snimali? Jeste li imali nekih poteškoća prilikom snimanja?

Moram priznati da me pjesma nije „kupila“ na prvu, nije mi se činilo da je za mene jer je već u startu bila drugačija od prethodnih pjesama koje sam snimio. Međutim, Rudi Dvorski (autor) je bio uporan i uspio me „isprovocirati“ da barem probam otpjevati demo uz gitaru i klavir. I to je bilo to, u tom momentu sam shvatio da je to ipak pjesma za mene. Iskreno, ne znam kako je nastala i što je Rudija inspiriralo za ovu pjesmu, ali drago mi je da sam upravo ja taj koji ju na kraju pjeva. Igor Goić, s kojim surađujem već godinama, je režirao spot. Ja mu u potpunosti vjerujem i nikad ga ne tlačim oko scenarija i priče spota. Sviđa mi se kako radi i to je sva mudrost. Jedino je bilo malo zafrkano u laganom džemperu snimati u podnožju moćnog Velebita dok bura prodire u svaku kost. Bilo je sunčano, ali hladno pa je Igor bez problema uspio uloviti moje „patničke“ ekspresije lica hahahah.

Čini se da u glazbenoj karijeri dosta pati i privatan život. Kako uspijevate balansirati između privatnog i poslovnog? Je li Vam to ponekad teško? Kako provodite slobodno vrijeme? Imate li neki hobi?

Zna biti 'zafrkano' jer se dosta radi i putuje, pogotovo ljeti kad nastupam gotovo svakodnevno u nekom drugom mjestu/gradu. Naravno da pati privatni život zbog prirode posla i bude ponekad teško. Imam troje klinaca koje tada ne stignem viđati koliko bi želio i koliko bi oni željeli, ali nekako sve uspijemo nadoknaditi i bude nam super. A i ja tako napunim baterije njihovom neiscrpnom energijom pa mogu lakše dalje… Ta tri pilića, kako ih volim zvati, su mi sve na svijetu. I oni pokazuju interes za glazbu. Eliza uči svirati klavir, a blizanci Gabriel i Mihael žele svirati gitaru i bubnjeve. Možda jednog dana budu svirali sa svojim ćaćom.

Jeste li pratili ovogodišnji izbor za pjesmu Eurosonga, Doru? Tko vam je bio favorit? Kako Vam se sviđa Mama ŠČ!, pobjednička pjesma Leta 3?

Pratio sam Doru, naravno da jesam. The Splitters - ne mogu reći da su bili moji favoriti, ali su svakako bili po mom guštu. Volim tu vrstu glazbe s mirisom brit popa 60-ih godina prošlog stoljeća, na tragu Beatlesa. Njihova pjesma mi je najbolje legla i želim im sve najbolje u nastavku karijere jer itekako ima mjesta za njih pod ovim nebom.

Let 3 i Mama ŠČ!, ne želim ispasti mudrac, ali i prije Dore sam naprosto znao da su oni ti koji će pobijediti. Znači, obožavam ih. Obožavam Mamu ŠČ!. Moji klinci i ja se raspametimo kad ju čujemo i krene tulum u stanu. Apsolutno zaslužena pobjeda i u ovom trenutku naši najbolji mogući predstavnici u Liverpoolu. Imam feeling da će super proći na Eurosongu.

