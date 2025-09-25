TransAkustik i Tedi Spalato se vraćaju zagrebačkoj publici

'TransAkustik' će u petak, 10. listopada 2025., ponovno zasvirati pred zagrebačkom publikom u Klubu kazališta 'Komedija' (Kontesa) - ovoga puta s koncertnim konceptom 'Ljubav koja traje' i posebnim gostom Tedijem Spalatom.

'Vraćamo se u Zagreb i u Klub kazališta Komedija - prostor koji ima dušu i koji sam po sebi već ispriča pola priče. Na nama je da tu priču oplemenimo pjesmama o ljubavi. Onoj koja traje, mijenja se, ali uvijek ostaje - poručila je Iva Ivković Ivanišević u ime 'TransAkustika' najavljujući ponovni koncert u Zagrebu nakon prošlogodišnjeg rasprodanog.

Inače, pozornost šire javnosti 'TransAkusti'k je dobio kada je obradio hit 'Kad sam nasamo s njom', koji su prilagodili ženskoj perspektivi te zaslužili pohvalu i samog Gibonnija. Kada ih je čuo uživo, još je jedan glazbenik ostao bez teksta - Tedi Spalato. Nije dugo dvojio hoće li s njima zapjevati u Zagrebu.

- Velika mi je čast biti dio ovog posebnog projekta s TransAkustikom. Glazba je uvijek bila moj način da izrazim emocije, a s ovim bendom dijelim istu strast prema stvaranju nečeg istinskog i emotivnog. 'Ljubav koja traje' nije samo naziv koncerta, to je duboka istina. Ljubav je tema koja povezuje nas sve, baš kao i dobra glazba - poručio je Tedi Spalato uoči koncerta.

- Ljubav koja traje' je glazbeni vremeplov kroz neke od najljepših ljubavnih pjesama. One velike, one tihe, one izgubljene i one koje još uvijek traju. Sve su one zaslužile novo transakustično ruho. To znači da ćemo, kao i obično, povezati stilove od bluesa do sevdaha i autorskih pjesama - istaknula je Iva.

Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz bezvremenske ljubavne priče – od poznatih evergreena do pomalo zaboravljenih dragulja, u originalnim aranžmanima koji otkrivaju nove nijanse emocija. Na repertoaru će se naći pjesme domaćih i svjetskih autora, od Tome Bebića, Jadranke Stojaković, Olivera i Krunoslava Kiće Slabinca do Leonarda Cohena i Erica Claptona.

Osim Tedija Spalata, 'TransAkustik' će i ovoga puta u Zagrebu dovesti niz sjajnih glazbenika. Zapjevat će i zasvirati s Darkom Bakićem (gitara), Hrvojem Pekasom (bas gitara), Dankom Krznarićem (klavijature), Dadom Rakićem (gitara), Danijelom Curićem (truba), Viktorom Marganom (bubnjevi) i Vinkom Didovićem (harmonika).

- Dolazimo s fantastičnim glazbenicima koji su puno više od pratnje. Oni su naši sugovornici na pozornici. Svaki ton, svaki aranžman nosi njihov rukopis - dodala je Iva.

'TransAkustik' uspješno nastavlja nizati i autorske pjesme te su ovog ljeta imali zapažen nastup na Melodijama Jadrana gdje su nastupili uz bok najvećim imena hrvatske glazbe s pjesmom 'Sada slavimo' koju prati odličan spot. Njih, kao i savršen presjek ljubavi u glazbi, zagrebačka će publika 10. listopada moći doživjeti na glazbenoj večeri za pamćenje u Klubu kazališta komedija. Ulaznice su dostupne na Ulaznica.hr.

