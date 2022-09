Glazbom se bavi od malih nogu, voljela je pušiti travu, a sada s obitelji uživa na Hrvatskoj obali

Glazbena diva, Beyonce počela se baviti glazbom već u djetinjstvu, a danas slovi za jednu od najpoznatijih mega zvijezda u svijetu. Bila je članica popularnog benda Destiny's Child s kojim je sve do 2006. godina žarila razne pozornice. Popularna pjevačica danas slavi 41. rođendan, a po svemu sudeći Queen B ga je dočekala upravo u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kao djevojčica u školi u Texasu upisala se na satove plesa gdje je njezin pjevački talent prvi put otkrila trenerica Darlette Johnson. Nastavila je pjevati po talent natjecanjima, a sa samo sedam godina pobijedila je na pjevačkom natjecanju u konkurenciji s djevojkama koje su imale 15, 16 godina.

Kad joj je bilo samo osam godina, ona i njezina prijateljica Kelly Rowland upoznale su LaTaviju Roberson na audiciji za bend. Zajedno su postale dio benda 'Girl's Tyme' i osvojile brojna natjecanja, a tada je Beyoncein otac, Matthew Knowles, dao otkaz kako bi postao menadžer benda.

Uskoro su djevojčice potpisale ugovor s poznatom firmom Colombia Records. Trio je promijenio ime i tako je nastao megapopularni bend Destiny's Child 1996. godine. Uslijedili su brojni hitovi, a ubrzo su djevojke počele dobivati nagrade za najbolje R&B pjesme.

Iako je kroz godine bilo mnogo promjena u bendu Destiny’s Child, stalni članovi bili su Beyonce i Kelly Rowland. Ipak, 2006. godine, nakon pet albuma koji su osvojili svijet, Beyonce, Kelly i Michelle Williams odlučile su se rastati i okončati život poznatog benda.

Beyonce je tada odlučila pokrenuti svoju solo karijeru zbog koje je postala jedna od najpoznatijih megazvijezda u svijetu s vrijednosti od vrtoglavih 420 milijuna dolara.

'Becoming Beyoncé: The Untold Story', biografija je koju je prije pet godina napisao J. Randy Taraborrelli, i tako smo svi dobili uvid u njenu ambiciju i dugogodišnju želju da ostane uvijek profesionalna i očuva svoju privatnost. Prema toj knjizi, navodno je Beyoncé tu i tamo znala pušiti travu, no jednom je upitala jednog prijatelja zna li gdje može nabaviti 'osjećaj sreće'.

- Ma znaš, malo... stvari za pisce - govorila je pjevačica koja je tražila 'određene biljke'. Povezivali su je s mnogim dečkima, ali imala je samo dva - bila je vjerna Lyndallu Lockeu od svoje 12. do 19. godine, a za sljedećeg muškarca se udala. U početku joj se Jay Z baš i nije sviđao.

Pričala bi s njime na telefon, ali uvijek je isticala kako joj 'nije sjeo'. U međuvremenu je izgleda promijenila mišljenje jer je od 2008. u braku s reperom.

Daleko najveći skandal dogodio se 2016. godine kad je iznenadno Beyonce objavila album 'Lemonade' koji je otkrio da ju je Jay Z prevario i to s misterioznom 'Becky.'

Jay-Z, Beyonce i njezina sestra Solange zajedno su se pojavili na Met Gali 2014. godine te su zaustavili 'šuškanja' o razvodu. Ubrzo nakon toga, pojavila se snimka Solange koja udara repera dok se voze liftom, pri čemu je Beyonce samo gledala sa strane. Nakon svih optužbi reper je priznao prevaru i posvetio Beyonce album.

Unatoč svim problemima par je opstao te zajedno imaju troje djece, Blue Ivy te blizance Rumi i Sir.

Queen B se često u centru pozornosti zna naći i zbog svoga izgleda kojim neprestano mami poglede.

Nedavno su slavni reper i pjevačica pristigli u Hrvatsku na ljetovanje. Do sada su bili nekoliko puta, a glazbena diva čak je i kćeri Blue Ivy navodno dala ime po 'plavom' bršljanu koji je vidjela na Hvaru kad je bila u posjetu 2011. godine, dok je bila trudna.

Pjevačica je i na koncertu koji je održala 2013. godine u zagrebačkoj Areni rekla kako je uz našu zemlju vežu samo lijepe uspomene. Zadnji put na našoj obali bili su prije dvije godine, a sad su se odlučili vratiti, i to u Cavtat sa svojih troje djece.

Cijela obitelj uživana skupocjenoj jahti Faith vrijednoj 200 milijuna, a po svemu sudeći Beyonce je 41. rođendan dočekala okružena ljepotama Jadrana.

