PRAVA FEŠTA

Gle vesele nam svatove: U sali Maja i Minea zapjevale, a Igor Mešin se 'razlijepio' po podu...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Gle vesele nam svatove: U sali Maja i Minea zapjevale, a Igor Mešin se 'razlijepio' po podu...
Foto: Instagram/TikTok

Svadba Sanje Tucman bila je prava zabava! Poznati su se borili za buket i kutiju, a Maja Šuput i Minea čak su i zapjevale. Igor Mešin pao na pod u želji da uhvati kutiju

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke s jedne posebne svadbe. Radi se o svadbenom veselju direktorice produkcije Nove TV, Sanje Tucman koje je okupilo brojna poznata lica.

Među njima bili su Maja Šuput i njoj je društvo pravio Marko Grubnić, a uz njih stigli su i voditelji 'Supertalenta' Igor Mešin i Frano Ridjan, član žirija MasterChefa Mario Mihelj te uskoro bivša voditeljica In Magazina, Minea.

Goste je zabavljao i pjevač Alen Bičević.

Maja i Minea su u prvim redovima stajale u želji da uhvate buket koji je bacala mladenka Sanja. No, 'ludnica' je nastala kada je mladoženja bacao kutiju ispred okupljenih muškaraca.

U prvom redu gurali su se Grubnić, Mešin i Mihelj u želji da uhvate kutiju, a onda je glumac Asim Ugljen iskočio iz pozadine, Mešin je tresnuo na pod, a glumac je uhvatio kutiju. 

@omega_frame

Ulovio je Zeca!

♬ original sound - Omega Frame Wedding Video

- Ali kako je Igor Mešin pao u želji da uhvati kutiju - napisala je Maja Šuput na svom Instagramu koju je hvatanje kutije dobro nasmijalo. U jednom trenutku goste je zabavljala Minea koja je izvela svoj hit 'Rano', a glasove su ukrstili Maja i Bičević. 

