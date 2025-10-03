Gledali smo petu sezonu 'Slow Horsesa': Konstantno odlična!

Slow Horses/Apple TV;



OCJENA: 8/10

Nema mnogo serija, pogotovo u posljednje desetljeće ili dva, koje drže kvalitetu iz sezone u sezonu. Pogotovo onih kriminalističkog, špijunskog ili akcijskog žanra. Sitcomi su, pak, u pravilu najbolji u četvrtoj ili petoj sezoni (već i to što dočekaju četvrtu ili petu sezonu govori o njihovoj popularnosti, ali i kvaliteti).

“Slow Horses” su jednostavno iz sezone u sezonu jednako dobri. Ne bih čak rekao da im kvaliteta raste, jer od prve sezone postavljeni su visoki kriteriji, nego je serija jednostavno konstantno odlična.

Naravno, ovisno o ukusu gledatelja, neka će sezona (njezina priča, a po sezoni je uvijek jedna glavna priča) nekome biti bolja (meni je, recimo, iznimno draga druga sezona u kojoj prilično velike uloge imaju Rade Šerbedžija i Branko Đurić Đuro).

Foto: PROMO

Dobre ili odlične serije, poput “Slow Horsesa”, svoju dugovječnost prije svega grade na likovima, a manje na radnji, odnosno zapletu. Iako to dvoje mora biti u dobrom balansu jer ako sama priča ne gradi likove (i obrnuto), stvari će se raspasti prije ili poslije. Obično prije. Za one sretnike koji još nisu gledali prethodne sezone (svakako preporučujem da gledate seriju), riječ je o špijunskoj seriji.

Foto: PROMO

Ali za razliku od većine koja prati razne “bondove” ili masterminde, ovdje je riječ o skupini špijuna, britanskih obavještajaca, koji su tijekom karijere nešto ozbiljno zglajzali ili se pokazali nesposobnima. Nedovoljno da im se da otkaz, ali dovoljno da se na njih ozbiljno ne računa pa su prebačeni u jedinicu za promašene slučajeve kojoj se daju najdosadniji i najbeznadežniji poslovi kopanja po smeću, praćenja nebitnih osoba i slično.

Jedinicu vodi hladnoratovski veteran Harry Lamb (fantastični Gary Oldman kojem je to, rekao bih, uloga života, a on je stvarno imao jako mnogo vrhunskih uloga) koji, koliko god pijan, prljav i bezobrazan bio, posao zna bolje od većine onih koji sjede u velikim kancelarijama i nose razne važne titule šefova. U jednoj od svojih legendarnih uloga u filmu “Dečko, dama, kralj, špijun” Gary Oldman glumi Georga Smileyja, špijunskog masterminda kojeg razdiru razne moralne dvojbe. I u toj ulozi gotovo da je besprijekoran.

Foto: PROMO

U seriji “Slow Horses” on je, gotovo, pa antipod urednom, pedantnom, smirenom i na neki način plahom Georgeu Smileyju. Antipod po svemu, osim po briljantnom umu koji spaja naizgled nespojive točke u špijunskim mrežama.

Foto: PROMO

Iako ciničan, bezobrazan i na trenutke iznimno odvratan, on tu skupinu luzera, koji se ustvari pod pravim vodstvom i zaobilazeći “pravila službe” pokazuju kao sasvim sposobni agenti, pažljivo čuva i vodi kroz labirinte složenih slučajeva i još složenije birokracije. Odlična serija koja se iz sezone u sezonu potvrđuje kao nezaobilazna.